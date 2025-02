Formazioni ufficiali Venezia-Roma: reparto stravolto, la scelta su Dybala

Grande attesa per il lunch match domenicale tra Venezia e Roma, due formazioni a caccia disperata di punti: le scelte di formazione

Tutto sommato, guardando la classifica, le necessità sono le stesse. Quelle della Roma, impegnata in una complicata rincorsa all’obiettivo minimo della qualificazione ad una coppa continentale, fanno il paio con quelle del Venezia, costantemente tra le ultime tre della graduatoria e alla disperata ricerca di punti-salvezza.

La gara, il cui fischio d’inizio è previsto per le 12:30 al ‘Penzo‘, si preannuncia combattuta, con entrambe le compagini che hanno un solo risultato a disposizione. Il confronto tra Eusebio Di Francesco, ex tecnico dei giallorossi, e Claudio Ranieri, vive sul filo dell’amarcord. Nella sua seconda esperienza da traghettatore della Roma infatti, il tecnico testaccino subentrò proprio all’ex centrocampista giallorosso. E guarda caso dopo un Porto-Roma di Champions League che segnò l’eliminazione dei capitolini dalla massima kermesse continentale nel 2019.

Non può sfuggire l’incredibile coincidenza che vede ora la creatura del 73enne di San Saba risentire di un obbligatorio turnover in vista dell’importantissimo appuntamento europeo, proprio contro la compagine portoghese, che vedrà la Roma ospite del Porto giovedì prossimo per la gara d’andata del Playoff di Europa League.

Venezia-Roma, le formazioni ufficiali: esclusioni clamorose e novità dal primo minuto

Con Manu Koné squalificato, Hummels e Paredes esentati dalla trasferta in terra veneta per averli freschi in vista del match col Porto, Claudio Ranieri vara un’altra rivoluzione dopo le scelte iniziali di domenica scorsa contro il Napoli.

Il trio difensivo sarà composto da Mancini, Ndicka e Celik, con quest’ultimo più volte criticato dalla tifoseria, in particolare nel ruolo di braccetto di destra. A centrocampo, da destra a sinistra, ecco Rensch, Gourna-Douath, Cristante e Angelino, in un misto di novità (c’è l’esordio assoluto del centrocampista francese), senatori forse all’ultima chiamata e certezze inamovibili come Angelino. I due trequartisti alle spalle di Artem Dovbyk, che ritrova una maglia da titolare dopo le panchine contro Napoli e Milan, ecco Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala, chiamato a guidare la fase offensiva dei giallorossi nel tentativo di chiudere il prima possibile il match per prepararsi alla partita con il Porto.

Formazioni ufficiali Venezia-Roma:

Venezia (3-5-2): Radu; Haps, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio; Gytkjaer

Allenatore: Eusebio Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk

Allenatore: Claudio Ranieri