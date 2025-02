Ranieri se lo lascia sfuggire, poi rincara la dose: “Sta a me farlo”

Ranieri se lo lascia sfuggire: “Sta a me farlo”. Ecco le parole del tecnico giallorosso alla fine del match vinto contro il Venezia. E quella promessa fatta ai tifosi

Un Claudio Ranieri contento quello che si è presentato ai microfoni di Dazn alla fine della gara vinta contro il Venezia. La seconda vittoria di fila in trasferta è un dato da sottolineare. “Sì, sono soddisfatto perché sapevo delle difficoltà della gara. Nelle ultime 10 partite del Venezia sono finite con un gol di scarto. Una partita con difficoltà”.

“I ragazzi sono stati splendidi, hanno fatto tutto come avevamo preparato. Siamo stati sempre concentrati e attenti su ogni palla. Sono soddisfatto. Credo che questa, per determinazione e voglia di stare in campo, sia stata la nostra partita più bella“. Su chi è entrato in campo Ranieri ha detto: “Tranne col Como, ho sempre ringraziato i miei giocatori. Non sempre però si dà il 100%, sta a me capire chi non è nella condizione giusta di dare. Ma da quando sto qui chiunque è entrato in campo ha sempre cercato di dare il suo meglio”.

Ranieri e quella promessa ai tifosi

Il match è stato deciso dal rigore di Dybala. Un episodio (qui i nostri voti), determinante. “Non è stata una partita magnifica sotto l’aspetto tecnico. Sotto la componente dell’applicazione sono pienamente soddisfatto. Dobbiamo cercare di andare avanti, ce la metteremo tutta a Oporto” ha continuato Ranieri.

Sugli obiettivi finali: “Alla fine di questa stagione sarò soddisfatto se continueremo a fare così. Non posso fare delle promesse ai tifosi, se non la grossa applicazione e il fatto di cercare di fare sempre meglio“.