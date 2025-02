Zirkzee out: lascia i Friedkin e vola a Manchester

Zirkzee out. L’attaccante dei Red Devils sembra destinato a lasciare la Premier League dopo soltanto un anno. Operazione che potrebbe interessare anche la Roma.

Anche i ricchissimi piangono. In Premier League il Liverpool di Arne Slot sta dominando ed il Manchester City, vincitore delle ultime quattro edizioni, sta vivendo una stagione decisamente complicata.

Ma se la crisi dei Cityzens fa notizia come non mai, quasi normale appare l’ennesima stagione fallimentare del Manchester United. Il ricchissimo club inglese, nonostante enormi investimenti negli ultimi anni, ha raccolto, a livello di titoli, poco o niente. Il confronto con i dirimpettai del City è sconfortante. La stagione attuale era iniziata con ancora il tecnico olandese Erik ten Hag sulla panchina dei Red Devils. I deludenti risultati iniziali hanno portato all’inevitabile esonero. Al suo posto è arrivato il tecnico portoghese, Ruben Amorim. La situazione in casa Manchester United non è certo migliorata con il suo arrivo.

Zirkzee out. Arriva Dominic Calvert-Lewin

Il Manchester United intende acquistare un attaccante che garantisca l’indispensabile numero di reti per puntare in alto.

Infatti né Rasmus Hojlund, ex Atalanta, né Joshua Zirkzee, ex Bologna, appaiono in grado di ottemperare a tale gravoso impegno. Ecco quindi che il nome giusto per i Red Devils lo fornisce teamtalk.com: Dominic Calvert-Lewin. E’ il 27enne attaccante inglese dell’Everton l’obiettivo numero uno del Manchester United. L’attaccante del club passato da poco nelle mani della famiglia Friedkin, ha il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Acquisirlo a parametro zero, magari proprio al posto di Joshua Zirkzee, è un’opportunità che il club inglese non intende lasciarsi sfuggire. Dominic Calvert-Lewin è prospetto più volte accostato anche alla Roma. La corsa all’attaccante inglese è già partita. Chi la spunterà? E chissà se i Friedkin riusciranno a convincere l’accattante inglese a scegliere Roma, e la Roma…