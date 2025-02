Dalla Roma alla Champions: l’addio è già ufficiale

La Roma, dopo aver battuto il Venezia, è attesa dalla sfida col Porto, ma prima bisogna sottolineare una notizia di calciomercato.

Dopo essere caduta in Coppa Italia contro il Milan, la Roma ha fornito un’immediata reazione. Gli uomini di Claudio Ranieri, infatti, hanno sconfitto ieri per 0-1 il Venezia di Eusebio Di Francesco.

La gara del Penzo non è stata semplice per i giallorossi, visto che i lagunari mostrano sempre di avere un’idea di gioco ben strutturata. L’uomo decisivo del match è stato Paulo Dybala tramite un rigore concesso ad inizio del secondo tempo per un fallo di Marcandalli su Angelino.

Con questo successo, di fatto, la Roma ha accorciato un po’ sul Bologna. Anche se adesso la mente è tutta rivolta verso il play-off di andata di Europa League contro il Porto. Tuttavia, in attesa della sfida contro i portoghesi, in casa giallorossa bisogna segnalare un retroscena di calciomercato.

Roma su van Ewijk del Coventry City, ma poi è stato scelto Rensch: il motivo

Secondo quanto riportato dal portale olandese ‘soccersnews.nl’, infatti, la Roma aveva mostrato un forte interesse per Milan van Ewijk del Coventry City. Tuttavia, i giallorossi hanno poi virato su Devyne Rensch a causa dei costi troppo elevati per strappare il giocatore dal club inglese.

La Roma, dunque, aveva messo i propri occhi su van Ewijk, ma poi i soliti parametri economici l’hanno obbligata a virare sul giocatore dell’Ajax. Nel frattempo, però, il giocatore del Coventry spera di essere ceduto in squadra che disputi la Champions League, o uno dei maggiori campionati europei.