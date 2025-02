Nuovo affare Inter-Roma, non solo Frattesi: il due di picche è servito

Nuovo affare Inter-Roma. I rapporti tra la società nerazzurra e quella giallorossa non si sono interrotti con la chiusura del mercato di gennaio.

Tre punti da conquistare assolutamente e così è stato. Il rigore di Paulo Dybala ha posto il sigillo sulla vittoria della Roma contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Una vittoria molto più chiara e netta si quanto non dica il risultato. Occorreva cancellare subito la brutta, pesante e meritata sconfitta maturata a San Siro contro il Milan che ha estromesso la Roma dalla Coppa Italia. La sessione di mercato invernale ha permesso alla società capitolina di apportare degli aggiustamenti graditi a Claudio Ranieri. La tifoseria giallorossa si attendeva di più, e di meglio, ma è stato proprio il tecnico romano a spiegare le motivazioni di una sessione vissuta con il freno a mano tirato. Un mercato che ha lasciato sul tavolo alcune trattative incompiute che potrebbero riprendere durante la sessione estiva.

Nuovo affare Inter-Roma. E’ la volta di Lorenzo Pellegrini?

Il periodo invernale ha visto frequenti contatti tra la Roma e l’Inter. Il centrocampista romano Davide Frattesi, è stato un dichiarato oggetto del desiderio del club giallorosso.

Alla fine non se n’è fatto nulla ma in seguito chissà. In casa Roma vi è, invece, un giocatore che nelle passate stagioni più di una volta è stato accostato all’Inter: Lorenzo Pellegrini. Anche qui un interesse che potrebbe riaccendersi prossimamente? La risposta ci viene data da ambienti vicini alla Pinetina, esattamente da interlive.it. Il centrocampista romano, capitano della Roma e nazionale azzurro, non sembra rientrare nei piani futuri della società nerazzurra. Il quasi 29enne giallorosso è profilo ormai affermato che la Roma non lascerebbe partire a buon mercato. Inoltre l’azzurro di Luciano Spalletti ha un ingaggio che difficilmente sarebbe compatibile con i rigidi parametri imposti dalla nuova proprietà nerazzurra.

Lorenzo Pellegrini all’Inter sembra un treno ormai passato. Un bene o un male per la Roma?