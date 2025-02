Pellegrini saluta la Roma: niente rinnovo e firma in Serie A

Pellegrini saluta la Roma: dopo i segnali anche un’altra rivelazione attorno al giocatore. Niente rinnovo e firma in Serie A: il futuro sembra già deciso

Sembrava tutto finito dopo il gol al derby. L’esultanza con il bacio della maglia, l’abbraccio finale con la Curva Sud. Insomma, tutto rientrato dopo le continue voci partite già a dicembre di un addio imminente, di un saluto già nella sessione invernale di calciomercato.

Poche settimane, però, ed è tornato tutto come prima. Lorenzo Pellegrini viene da tre panchine di fila – a Venezia nemmeno è entrato in campo – e secondo quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport potrebbe essere un segnale mandato dalla Roma al giocatore. Come a dire: inizia a guardarti intorno per la prossima stagione. E, a conferma di tutto questo, arrivano le notizie di formaroma.info che svelano un po’ di retroscena e svelano, anche, quella che potrebbe essere la prossima destinazione del capitano, non giocatore, della Roma.

Calciomercato Roma, Pellegrini nel mirino dell’Inter

A gennaio il suo agente è stato a Trigoria ma non ha parlato del suo rinnovo. Il contratto di Pellegrini scade il 30 giugno del 2026 ed è uno dei più pesanti dentro al club. Potrebbe essere, quindi, anche quel giocatore sacrificabile per abbassare gli stipendi e avere un po’ di libertà per prendere giocatori più funzionali alle richieste di quello che sarà il nuovo tecnico. Insomma, un addio rimane nell’aria.

E dove potrebbe andare Pellegrini? Alla domanda c’è la risposta. L’Inter ha sondato il terreno nel mese scorso e potrebbe tornare alla carica, sfruttando appunto la vicinanza della scadenza contrattuale, per affondare il colpo. E magari la Roma potrebbe chiedere in cambio Davide Frattesi che, Ghisolfi ha confermato, è un obiettivo trattato anche nella finestra di riparazione. Intanto, giovedì, il rischio di una panchina che sarebbe la quarta di fila è dietro l’angolo. E questo non è sicuramente un buon segnale.