‘Scambio’ sulle punte: tradimento nerazzurro per Vlahovic

‘Scambio’ sulle punte. Gennaio con il suo mercato invernale è appena passato ma siamo già proiettati in possibili-probabili trattative estive.

E’ stata la vittoria più ‘allegriana’ dell’era Thiago Motta alla Juventus. Allo Stadio Sinigaglia di Como la formazione bianconera ha ottenuto tre punti pesanti per la classifica, soprattutto in ottica qualificazione prossima Champions League, ma quanta fatica per agguantarli.

Una delle poche note liete della serata non può che essere il nuovo attaccante bianconero. Randal Kolo Muani. Al di là delle cinque reti in tre gare, comunque un record, l’attaccante arrivato a gennaio in prestito oneroso dal PSG sembra rinverdire la favorevole tradizione dei giocatori francesi in maglia bianconera. Un impatto devastante in campo, dove agisce da titolare consumato ed un altro, altrettanto devastante, caduto tra capo e collo di Dusan Vlahovic. Se infatti fino allo scorso dicembre la stagione dell’attaccante serbo aveva contorni ‘indecifrabili’, l’arrivo del bomber francese l’ha complicata ulteriormente. E non poco.

‘Scambio’ sulle punte: Retegui brucia Vlahovic

Il volto di Dusan Vlahovic in panchina a Como non ha bisogno di approfondite analisi psicologiche. La stagione in corso avrebbe dovuto rappresentare il lancio definitivo dell’ex viola con la maglia della Juventus. La cura Thiago Motta non è, al momento, migliore di quella di Massimiliano Allegri.

Una stagione che avrà ‘pesanti’ conseguenze durante la sessione estiva di calciomercato. L’insider di mercato, Ekrem Konur, le preannuncia in un post sul suo profilo X che recita: “PSG e Manchester United stanno monitorando la situazione dell’attaccante dell’Atalanta Mateo Retegui“. Ai due top club europei sembra si debba aggiungere anche l’Arsenal, da tempo alla ricerca di un grande attaccante. L’Europa che conta vira su Mateo Retegui, un altro ‘miracolo’ tecnico di Gian Piero Gasperini. La stessa Europa che conta che, contemporaneamente, sembra dimenticarsi dello sperduto in panchina, Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero non ha più molto tempo a disposizione per cercare di convincere la Juventus e Thiago Motta.

Ci mancavano soltanto Randal Kolo Muani e Mateo Retegui.