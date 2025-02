Bufera Inzaghi-Thiago Motta: così Inter e Juve cambiano allenatore

La clamorosa presa di posizione delinea un nuovo clamoroso scenario per le panchine di Inter e Juventus: ecco cosa sta succedendo

Sono settimane decisive per la stagione delle varie big impegnate sia in campionato e in Europa. Ne sanno qualcosa Inter e Juventus, impegnate in un vero e proprio tour de force. In piena lotta Scudetto con il Napoli di Antonio Conte, i nerazzurri vogliono ricucire il terreno rispetto ai partenopei, forti anche della qualificazione diretta ottenuta agli ottavi di finale di Champions League.

Di tutt’altro tenore è invece l’obiettivo della compagine di Thiago Motta, ridimensionatosi a causa di una stagione costellata da tanti pareggi e da non poche prestazioni deludenti. Al netto di un mercato invernale che, a dispetto delle difficoltà riscontrate, ha comunque contribuito a rinforzare l’organico, la ‘Vecchia Signora’ è chiamata almeno a centrale la qualificazione alla prossima Champions League. Benché Thiago Motta continui ad essere il centro nevralgico del progetto tecnico juventino, è chiaro che il fallimento dell’obiettivo minimo stagionale possa dare il là ad un irresistibile effetto domino, almeno in linea teorica. In uno scenario ancora tutto da costruire, sorprendono solo in parte le tante indiscrezioni riguardanti la panchina del tecnico italo-brasiliano.

Juventus e Inter, Paganini: “Avvisaglie di un cambio in panchina”

Prove ne siano gli spifferi circolati nei giorni scorsi riguardanti i presunti sondaggi esplorativi effettuati dalla Juventus per Xavi. Al momento, ribadiamolo, non ci sono i presupposti per un cambio in panchina in casa bianconera. Tuttavia, le avvisaglie di una situazione tutt’altro che tranquilla ci sono. Scenario per certi aspetti analogo, sia pur con la sua specificità, a quello che caratterizza la posizione di Simone Inzaghi, criticato dai suoi tifosi negli ultimi giorni per alcune decisioni tecniche giudicate rivedibili.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paganini ha passato in rassegna proprio questo duplice scenario, rincarando la dose con alcuni particolari degni di attenzione. Ecco quanto riferito sulla questione: “Conosco Thiago Motta e ho visto come lavoro. Un conto è Bologna, un conto è la Juve. Credo che sia importante che ci siano problemi di sintonia tra Giuntoli e Thiago Motta. Se non c’è più davvero, allora qualche problema si riflette anche nella gestione dello spogliatoio”. Paganini ha dunque chiosato: “Inter, Juve e Napoli possono cambiare allenatore a fine anno? Le avvisaglie sono queste”.