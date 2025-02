Calciomercato Roma, cambia la pedina di scambio per Saelemaekers

Calciomercato Roma. Mentre i media si domandano chi sostituirà Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, la società pensa già al domani.

La Roma della prossima stagione sta prendendo forma. Passo dopo passo. Non c’è conferenza stampa di Claudio Ranieri dove non si tocchi l’argomento riguardante il nuovo tecnico della formazione giallorossa.

Il tecnico romano non elude mai l’argomento ma più che citare il nuovo tecnico della Roma sconfessa, ad uno ad uno, i nomi che rimbalzano sui media. La società giallorossa sta da tempo valutando il nome di colui che andrà a sostituire l’ex Cagliari. Nel più stretto riserbo e, soprattutto, pensandoci e ripensandoci infinite volte. La lezione della stagione in corso deve essere marchiata a fuoco nella memoria dei dirigenti. Troppi errori. Gravi ed uno dietro l’altro. L’esonero ‘affrettato’ di Daniele De Rossi e la scelta sbagliata di Ivan Juric hanno aperto la porte all’arrivo di Claudio Ranieri. Il futuro dirigente giallorosso deve ottenere il massimo possibile dai suoi ragazzi in questa stagione e poi potrà contribuire concretamente alla scelta del suo successore.

Calciomercato Roma. Arriva Saelemaekers, parte Cristante

E Claudio Ranieri inizia, però, già a dettare le prime improrogabili scelte in vista della passata stagione. Ed alla proprietà americana ha già dato una priorità assoluta in ottica mercato.

Alexis Saelemaekers ha conquistato Roma, la Roma ed i romanisti. La Roma che verrà non può prescindere dal centrocampista belga. Quanto sia importante nello scacchiere giallorosso lo si è ben compreso quando l’ancora centrocampista rossonero è stato assente per infortunio. La società giallorossa intende acquistare Alexis Saelemaekers a titolo definitivo. Il Milan, dal canto suo, accetterà come contropartita l’altra componente del prestito estivo, Tammy Abraham? Come ci fa sapere calciomercato.it a Milanello hanno non pochi dubbi sull’eventuale riscatto del giallorosso nonostante l’attaccante inglese abbia segnato si poche reti ma decisamente ‘pesanti’.

La Roma, però, vuole Alexis Saelemaekers e per questo è pronta ad inserire nella trattativa per il riscatto del centrocampista belga, Bryan Cristante, cercato a gennaio dalla Juventus e dall’Inter, secondo le recenti dichiarazioni dell’agente Beppe Riso. Il Milan per Alexis Saelemaekers non scenderà sotto i 15 milioni di euro. Il centrocampista, Bryan Cristante, potrebbe pertanto rappresentare la parziale contropartita tecnica per abbassare il cash da girare poi alla società rossonera. La Roma ci crede. Alexis Saelemaekers ci spera.