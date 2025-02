Calciomercato Roma, firma UFFICIALE fino al 2027

In casa Roma, in attesa della gara di giovedì contro il Porto, bisogna registrare una firma ufficiale in sede di calciomercato.

Dopo aver cambiato la bellezza di tre allenatori, di fatto, la Roma sta trovando finalmente un po’ di continuità. Da quando è arrivato Claudio Ranieri, infatti, la situazione della squadra giallorossa è migliorata tantissimo.

Basti pensare che, dopo aver avuto paura di entrare nella lotta per evitare la retrocessione in Serie B, la Roma ora strizza l’occhio alle posizioni che portano alle edizioni dell’anno prossimo delle tre competizioni europee. I giallorossi domenica hanno vinto a Venezia con il rigore di Dybala, ma adesso hanno in calendario un match davvero importante.

Giovedì, infatti, la Roma giocherà contro il Porto l’andata del play-off di Europa League. Tuttavia, in attesa della sfida contro i portoghesi, in casa capitolina bisogna registrare un colpo importante dei Friedkin.

Calciomercato, la Roma Femminile di mister Spugna ha un nuovo difensore centrale: Oladipo

Come comunicato dalla stessa Roma, di fatto, la squadra femminile ha una nuova giocatrice, ovvero Shukurat Damilola Oladipo. Quest’ultima, dunque, andrà a rinforzare il reparto arretrato del team agli ordini di mister Alessandro Spugna.

Oladipo, messasi in mostra durante il Mondiale Under 20 con la sua Nigeria, è infatti un difensore centrale. La giocatrice classe 2004, che già vanta qualche presenza con la Nazionale maggiore, ha firmato con la Roma un contratto fino al 2027