Dalla Juve al Milan: colpaccio Conceiçao

Il club rossonero è in lotta con le big inglesi per il ritorno in Europa dell’ex bianconero: la regia del super agente è una garanzia

Si dice spesso, e a ragion veduta, che il peso di taluni procuratori – assurti allo status di super agenti, con compiti che ricordano o ricalcano talvolta quelli di un Direttore sportivo – sia tale da indirizzare pesantemente il mercato. Fatte salve le scelte dei singoli giocatori, che sempre più di frequente decidono di accettare o rifiutare un dato trasferimento, le grandi agenzie di rappresentanza degli atleti influenzano sempre più spesso i flussi delle trattative.

Quando, in passato, il compianto Mino Raiola si muoveva per facilitare l’approdo di un suo assistito verso una destinazione gradita, oltre che al diretto interessato, anche a lui stesso, difficilmente non arrivava la fumata bianca. Parallelamente al lavoro del super agente italiano (Donnarumma e Haaland i profili forse più prestigiosi che avevano affidato la cura dei loro interessi al procuratore nativo di Nocera Inferiore), un certo Jorge Mendes, fattosi strada con la sua agenzia Gestifute, monopolizzava il florido mercato dei giocatori portoghesi in giro per l’Europa.

Dopo aver letteralmente colonizzato il Wolverhampton Wanderers con l’arrivo di tanti lusitani nel club inglese, Mendes si è occupato del milionario trasferimento di un certo Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juve e poi dai bianconeri allo United. Per finire col difficile ma redditizio affare che ha visto CR7 sposare la ricchissima causa saudita col super contratto firmato con l‘Al Nassr nel dicembre del 2022.

Joao Cancelo al Milan: c’è lo zampino di Mendes

Divenuto negli ultimi anni il vero re del mercato globale, Mendes ha di recente curato l’ingaggio, da parte del Milan, del nuovo tecnico Sergio Conceiçao e dell’attaccante Joao Felix, prelevato dal Chelsea. Il super agente però sta lavorando per un altro colpo in salsa rossonera, per una sinergia italo-portoghese che sta producendo ottimi riscontri nel club di Via Aldo Rossi.

Passato dal Manchester City all’Al Hilal nella scorsa estate per 25 milioni di euro, Joao Cancelo ha già nostalgia del Vecchio Continente. Attualmente fuori per infortunio, l’ex Juve e Inter è ormai sulla via del recupero. I restanti mesi della stagione serviranno a certificare la sua volontà di tornare a mettersi in gioco in un ambizioso club europeo.

Sulle sue tracce, come riferisce il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, ci sono Aston Villa, Manchester United e, coincidenza nemmeno troppo casuale, il Milan. L’abile regia del dominatore delle trattative milionarie potrebbe portare il laterale lusitano a Milano, soprattutto se i rossoneri non esercitassero, a fine anno, l’opzione di riscatto a 5 milioni per Kyle Walker, ex compagno al City dello stesso Cancelo.