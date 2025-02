Dalla Roma alla MLS, l’addio è UFFICIALE: firma fino al 2027

Il calciatore ha deciso di trasferirsi nel campionato d’Oltreoceano firmando un contratto fino al 2027: destinazione choc

Negli ultimi anni l’irruzione dei capitali americani e sauditi (ma anche qatarioti) nel mondo del calcio europeo ha assunto un’importanza sempre crescente. E non parliamo solo delle tante società calcistiche del Vecchio Continente controllate da holding americane o guidate da fondi finanziari che in taluni casi – vedi PIF – sono perfino al comando di interi paesi. Nonché protagonisti di una ramificazione tout court all’interno di altri sport professionistici come il tennis.

La possibilità di elargire stipendi che parecchi sodalizi europei non si sognano di garantire a tutti quei calciatori messi nel mirino dai potenti consorzi di cui sopra ha allargato il sistema concorrenziale con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La strada è stata tracciata inizialmente da tutti quei campioni che, giunti a fine carriera, hanno deciso di spendere le loro ultime stagioni da professionisti accasandosi lontano da casa. Ma anche dal calcio che conta.

Da Cristiano Ronaldo a Lionel Messi passando per Sadio Mané e Sergej Milinkovic-Savic, sono ormai tanti i grandi giocatori che hanno privilegiato la scelta economica alla carriera in Europa. La tendenza si sta però allargando anche alle giovani generazioni, come dimostra l’ultimo clamoroso caso legato al passaggio del formidabile bomber Jhon Duran (21 anni e un presente già radioso alle spalle) dall’Aston Villa all’Al Nassr per circa 77 milioni di euro. Con relativo ingaggio annuo irrifiutabile.

Lascia la Serie B e se ne va in America: la Roma gongola

Se un giocatore già affermato come l’attaccante colombiano è stato capace di fare una scelta del genere – eppure lo stipendio garantito dai Villans non era affatto male – figuriamoci quale effetto possano aver fatto, su un giovane trequartista ex Roma militante in Serie B, le lusinghe della MLS, il campionato a stelle e strisce che già ospita campioni come la citata ‘Pulga’.

Ceduto a titolo definitivo dalla Roma al Cittadella nell’estate del 2023, Claudio Cassano – già vincitore della Coppa Italia Primavera 2019 coi giallorossi – stava faticosamente tentando di imporsi nella realtà veneta, in lotta per la salvezza nel campionato cadetto. Relegato in panchina, o addirittura non convocato, nelle ultime 11 uscite stagionali del club padovano, il classe 2003 (nato curiosamente lo stesso giorno dell’AS Roma, il 22 luglio) ha deciso di cambiare per sempre la sua vita. Calcistica e non.

“Chicago Fire FC II annuncia di aver acquistato l’attaccante Claudio Cassano dalla squadra italiana di Serie B AS Cittadella. Il contratto di Cassano durerà fino al 2027, con un’opzione del club per il 2028. I termini finanziari non sono stati divulgati“, si legge nella nota ufficiale diffusa dal club statunitense.

Sebbene non siano ancora stati diffusi i termini economici della cessione, la Roma passa all’incasso secondo un vecchio accordo stipulato col Cittadella: il 20% della rivendita del calciatore, infatti, sarà gentilmente versato dalla società granata nelle casse del club capitolino.