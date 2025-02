Firma prima di Porto-Roma e addio Inter: 60 milioni di euro

Firma prima di Porto-Roma. Il mercato non si ferma mai e lascia tutto dietro di sé. Alla vigilia della sfida di Europa League ecco l’ultimo annuncio.

Sembra proprio non esserci scampo. Il mercato continua ad essere l’ombra ‘inquietante’ che pesa su giocatori e società. Non importa che si tratti di campionati nazionali o di competizioni europee, l’arma di distrazione di massa più amata dai tifosi continua ad imperversare.

Champions o Europa League che sia i rumors sono sempre ben percepibili, fino a diventare degli annunci ufficiali. Capita anche questo alla vigilia di Porto – Roma di Europa League che si disputerà giovedì sera con inizio alle ore 21.00. Il mercato catalizzatore di attenzioni che continua a sfornare novità nonostante la finestra invernale, ‘di riparazione’, si sia conclusa soltanto da pochi giorni. E c’è chi ha ufficializzato un colpo che appare ben più di una trattativa andata a buon fine soltanto per riparare qualche evidente attuale lacuna.

Firma prima di Porto-Roma. Tomas Pérez ‘saluta’ Simone Inzaghi

Un colpo che porta un sorriso enorme sul volto di chi ha avuto il merito di portarlo a felice conclusione lasciando, allo stesso tempo, con il classico ‘pugno’ di mosche in mano chi riteneva di averlo, erroneamente, in ‘pugno’.

“A cinque minuti dalla chiusura del mercato, l’FC Porto ha annunciato anche il secondo acquisto dell’era Martín Anselmi. L’atleta Tomas Pérez, centrocampista argentino diciannovenne del Newell’s Old Boys, ha firmato un contratto valido fino al 2029, con una clausola rescissoria di 60 milioni di euro“. Questo l’annuncio ufficiale del club portoghese come riportato da abola.pt. Sul talento argentino aveva puntato forte l’Inter di Beppe Marotta e Simone Inzaghi. Soltanto a gennaio sembrava che la strada di Tomas Pérez verso la Pinetina fosse ormai spianata. Ed invece… L’operazione Tomas Pérez è costata al club lusitano 3 milioni di euro, più bonus per un massimo di altri 750 mila euro.

Da adesso il non ancora 20enne argentino costa molto di più.