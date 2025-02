Inzaghi al posto di Allegri: contratto stellare sul piatto

Il futuro di Simone Inzaghi e l’intreccio con le mosse riguardanti Massimiliano Allegri: il ‘calderone’ è sempre più bollente

Si prospetta un’estate molto movimentata in tema allenatori. Non sono poche, infatti, le big di Serie A che potrebbero cambiare guida tecnica nel caso in cui si materializzassero determinate condizioni. Proposte importanti dai top club o obiettivi stagionali mancati potrebbero infatti porre le premesse per clamorosi ribaltoni in panchina.

In un mosaico ancora tutto da definire, la Roma chiaramente ricoprirà un ruolo tutt’altro che banale. Sebbene la priorità dei giallorossi sia rivolta al prosieguo di una stagione che vede la compagine di Ranieri in risalita, il tema nuovo allenatore continua a calamitare l’attenzione mediatica. Sia pur da una posizione più defilata, in maniera emblematica, tra i profili accostati alla Roma c’è anche quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, accostato con forza all’Al-Ahli nel corso delle ultime settimane, non ha aperto in maniera definitiva all’ipotesi di volare in Arabia Saudita. Allettato all’idea di ‘ritornare in sella’ alla guida di una panchina di un certo tipo, l’ex tecnico della Juventus sta monitorando il da farsi. Inoltre, ventilata con forza soprattutto dai bookmakers inglesi, la pista Tottenham per adesso non ha preso quota. Ciò nonostante, la posizione di Postecoglou resta tutt’altro che solida, alla luce degli ultimi deludenti risultati.

Intreccio Allegri-Inzaghi, la virata del Tottenham per la panchina

Ecco perché l’aria che tira in casa Spurs non è affatto delle più tranquille. Nel caso in cui si ponessero le premesse per l’esonero di Postecoglou, le opzioni più calde portano rispettivamente ad Iraola e a Marco Silva, ma occhio alle sorprese.

Secondo quanto riportato da InterLive.it, un nome che sta circolando con insistenza nei piani alti del Tottenham è quello di Simone Inzaghi. Rimasto consulente degli Spurs, Fabio Paratici sta provando a convincere la proprietà degli Spurs a puntare con decisione sul tecnico piacentino. Benché sia stato blindato dall’Inter da un contratto fino al 2027, Inzaghi potrebbe essere allettato all’idea di prendere almeno in considerazione la proposta del Tottenham, disposto ad allettare l’allenatore nerazzurro con una proposta importante, sia in termini economici che in quanto a disponibilità di manovra sul mercato.