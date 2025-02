40 milioni per il bomber: blitz prima di Porto-Roma

40 milioni per il bomber. La vigilia della sfida tra Porto e Roma, valida per i play-off di Europa League, è anticipata da novità di mercato.

L’Europa League attende la Roma. Il Porto attende i giallorossi. Domani sera è infatti in programma l’andata dei play-off della seconda competizione europea.

180 minuti per decidere chi passerà agli ottavi di finale. Claudio Ranieri è pronto alla sfida. Complicata per i giallorossi, ma non certo facile per i portoghesi. L’appuntamento europeo ha sullo sfondo le ultime del vociare continuo del calciomercato. Il Porto è, da sempre, una fucina di giovani talenti ceduti poi sempre a caro prezzo. Ancora una volta il club lusitano è sotto osservazione dei grandi club europei per un suo giovane talento. La formazione giallorossa si ritroverà di fronte uno dei migliori 2004 in circolazione: Samuel Omorodion Aghehowa, attaccante spagnolo di origini nigeriane. Il suo futuro prossimo sembra segnato. Niente più Portogallo, ma possibile, anzi probabile approdo in Premier League.

Almeno secondo quanto riportato da tbrfootball.com.

40 milioni per il bomber. Samuel Omorodion Aghehowa sbarca in Premier

Samuel Omorodion Aghehowa è prospetto che in più di un’occasione, è stato accostato a formazioni italiane, Juventus su tutte.

L’Italia è, però, lontanissima dall’attaccante spagnolo poiché il suo futuro appare sempre più avvicinarsi alla Premier League. Il Chelsea di Enzo Maresca continua, infatti, a monitorare il giovane attaccante del Porto. Il ventenne spagnolo sta vivendo un’altra stagione da protagonista. In questa stagione Samuel Omorodion Aghehowa ha già regalato 18 reti e 3 assist. Il tecnico italiano del Chelsea la prossima estate intende aumentare le sue bocche di fuoco ed il centravanti spagnolo è un prospetto dal futuro assicurato ma con un presente che già impressiona. Un futuro peraltro molto lungo, considerato che ha solo 20 anni. La Serie A, e la Juventus, sembrano pertanto allontanarsi sempre più da Samuel Omorodion Aghehowa. Facile prevedere che sarà ancora una volta la Premier League ad accogliere un altro diamante grezzo. Spetterà ad Enzo Maresca trasformarlo poi nel nuovo Victor Osimhen.

Il Chelsea ed un diamante grezzo da 40 milioni di euro.