Boom Friedkin, colpo da 25 milioni: firma obbligata

Per i Friedkin, in attesa della gara di domani della loro Roma contro il Porto, bisogna segnalare una grossa novità di calciomercato.

Dopo un inizio di stagione davvero traumatico, di fatto, la Roma si sta rialzando poco a poco. Dall’arrivo di Claudio Ranieri, infatti, i giallorossi hanno saputo risalire la classifica del campionato di Serie A.

Basti pensare che la Roma adesso è nona e con qualche speranza di rientrare nel discorso ‘qualificazione europea’. Nel frattempo, però, la squadra di Claudio Ranieri ha domani un appuntamento che potrebbe cambiare l’intero prosieguo della stagione, ovvero il play-off di andata di Europa League contro il Porto.

La Roma, di fatto, punta ad andare più avanti possibile in questa competizione, cercando di andare in Champions League tramite il successo finale. La qualificazione per il torneo dell’anno prossimo del trofeo dalle grandi orecchie, di fatto, sarebbe una manna economica per i Friedkin. Nel frattempo, però, proprio su dirigenti statunitensi bisogna segnalare un importante aggiornamento.

Calciomercato, Everton vicino a Cherki del Lione: offerta da 25 milioni di euro

Come riportato dal quotidiano sportivo spagnolo ‘Il Mundo Deportivo’, infatti, l’Everton (nuovo squadra di proprietà dei Friedkin) è vicina a prendere Rayan Cherki del Lione. Il club inglese, tra l’altro, avrebbe offerto la bellezza di 25 milioni di euro per cercare di prendere il giocatore.

Il club francese non ha ancora detto sì a questa proposta arrivatagli dall’Everton, ma non si può permettere di giocare troppo con il fuoco. Il Lione, visti i grossi problemi economici che ha di fronte a sé, non può perdere dei ricavi così importanti per le proprie casse.