Calciomercato Roma, nuova firma: c’è già la data

Calciomercato Roma, nuova firma. Spunta la data. Nessuno scossone in vista per uno dei migliori elementi della rosa. Ecco quando ci si siederà a tavolino

Oggi rifinitura, poi conferenza stampa di Ranieri, e domani partita cruciale per il futuro della Roma. A Oporto la squadra di Claudio Ranieri si gioca una grossa fetta di stagione, se non tutta. Vista l’impossibilità tramite il campionato di arrivare in Champions League il prossimo anno, l’unica occasione che rimane è quella dell’Europa League. Ma non sarà semplice.

Vedremo quali saranno le scelte di formazione del tecnico domani, che dovrà comunque rinunciare a Rensch che si è fatto male contro il Venezia e che salterà per via di un lievi stiramento all’adduttore anche la trasferta di Parma. Detto questo, è sempre calciomercato, e in queste settimane dentro Trigoria tiene banco quello che potrebbe essere un rinnovo importante.

Calciomercato Roma, Svilar rinnova

Parliamo di quello di Mile Svilar, il portiere titolare, arrivato a parametro zero dal Benfica – per lui domani quindi è quasi un derby – che ha sì un accordo fino al 2027, ma che merita, evidentemente, un adeguamento contrattuale importante. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sia il giocatore, sia il club, vogliono continuare insieme e se non dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile (la Premier un po’ fa paura), allora arriverà quasi sicuramente una nuova firma.

Nei prossimi giorni le parti cominceranno a discutere della questione economica, magari mettendo anche un altro paio di anni di accordo. Non c’è nessuna fretta, in generale, perché Svilar sta bene nella Capitale e sa benissimo di meritare, pure, un nuovo contratto. Così come lo sa la Roma, che si affiderà al giovanissimo estremo difensore, che ha offerto enormi garanzie, per i prossimi anni. Giusto così.