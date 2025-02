Infortunio choc e addio Inter: Inzaghi disperato

L’Inter giocherà domenica sera contro la Juve, ma prima bisogna segnalare un infortunio choc che può portare delle conseguenze anche in sede di calciomercato.

L’Inter di Simone Inzaghi ha saputo subito vendicarsi del ko per 3-0 rimediato una settimana fa all’Artemio Franchi. Lunedì sera, infatti, i nerazzurri hanno sconfitto per 2-1 proprio la Fiorentina guidata da Raffaele Palladino.

Con questo successo, sfruttando anche il pari rimediato dal Napoli di Conte allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese, la ‘Beneamata’ è riuscita a mettersi ad un solo punto dalla vetta della classifica del campionato di Serie A.

Archiviato il match contro la Fiorentina, per l’Inter è già tempo di pensare alla prossima giornata. Anche perché in calendario c’è la trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta. Tuttavia, in attesa della sfida contro la ‘Vecchia Signora’, in casa interista bisogna segnalare un aggiornamento che riguarda un infortunio choc.

Calciomercato Inter, l’Arsenal vuole più alternative in attacco: si segue Marcus Thuram

Come riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, l’Arsenal ha la necessità di prendere un altro attaccante. Tra le fila dei ‘Gunners’ si è infatti fatto male Havertz, il quale resterà fermo ai box fino al termine di questa stagione. Proprio per questo motivo, Mikel Arteta ha espresso il desiderio di avere più alternative davanti nella prossima annata.

L’Arsenal, dunque, avrebbe messo nel mirino proprio un giocatore dell’Inter: Marcus Thuram. Quest’ultimo, dunque, è finito nella lista dei dirigenti dei ‘Gunners’ per regalare un nuovo centravanti a Mikel Arteta. In questa lista, di fatto, ci sono attaccanti come Vlahovic della Juve, Watkins dell’Aston Villa e Sesko del Lipsia.