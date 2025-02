Lascia la Roma per i bianconeri: addio a parametro zero

Laa Roma giocherà domani con il Porto, ma prima bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Dopo aver perso il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, la Roma ha risposto presente in campionato. I giallorossi, infatti, hanno battuto domenica scorsa il Venezia con il rigore realizzato da Paulo Dybala.

La Roma non ha certamente fornito una gran prestazione contro la squadra di Eusebio Di Francesco, ma comunque ha meritato il successo finale. Con questa vittoria, tra l’atro, il team capitolino ha ridotto il gap rispetto alle zone europee.

Ma per il team capitolino è già tempo di vigilia. Archiviato il match contro il Venezia, infati, la Roma giocherà domani sera il play-off di andata di Europa League contro il Porto. Tuttavia, in attesa della sfida contro i portoghesi, in casa giallorossa bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Roma, forcing dell’Udinese per Mattia Mannini della Primavera: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Tempo’, infatti, l’Udinese è al lavoro per prendere Mattia Mannini. Il contratto di quest’ultimo scadrà il prossimo 30 giugno e, almeno per il momento, non avrebbe l’intenzione di prolungare il proprio rapporto con la Roma.

Mattia Mannini ha collezionato undici presenze, segnando anche due gol, con la Primavera giallorossa. Tuttavia, il giocatore sembra essere sempre più lontano dalla Roma