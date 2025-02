Scambio lampo con Douglas Luiz: il nuovo bomber è già a Torino

Il clamoroso intreccio di mercato che vede al centro il giocatore brasiliano potrebbe regalare il formidabile attaccante alla Juve: si tratta

Già molto attiva nella finestra estiva di scambi, quella che ha visto il Football Director Cristiano Giuntoli operare una sorta di rivoluzione, segnata sia dall’arrivo di un nuovo tecnico che di una serie di giocatori funzionali al progetto acquistati durante la sessione di calciomercato, la Juve è stata molto attiva anche a gennaio.

La necessità di infoltire la rosa con dei difensori in grado di sopperire alle assenze dei lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal, e all’addio del veterano Danilo, hanno portato il dirigente fiorentino ad operare ben tre colpi nel reparto arretrato. Alla Continassa sono sbarcati Alberto Costa, Lloyd Kelly e Renato Veiga, subito a disposizione di mister Motta nella già frenetica logica delle rotazioni che il tecnico oriundo è solito mettere in atto come tratto distintivo del suo lavoro.

A Giuntoli i tifosi – e anche lo stesso allenatore – hanno chiesto però anche un colpo in attacco. Il rendimento non eccezionale di Dusan Vlahovic (sul quale pesa la questione di un rinnovo che, alle cifre percepite attualmente dal serbo, non arriverà mai) ha comportato la necessità di un nuovo arrivo sul fronte offensivo. E che arrivo, se diamo un’occhiata agli straordinari numeri di Randal Kolo Muani da quando ha messo piede in Serie A.

Il francese ex PSG ha avuto un impatto a dir poco strepitoso, con 5 gol nelle prime 3 apparizioni di campionato con la maglia bianconera. Peccato che il transalpino, arrivato in prestito oneroso, ma secco, con una corresponsione di 3,6 milioni di euro a favore del PSG, a fine anno dovrebbe tornare alla base. A meno che…

Giuntoli, la strategia per Kolo Muani e la carta Douglas Luiz

Tra gli acquisti estivi che meno hanno reso sia in termini assoluti che relativamente all’alto costo del loro cartellino, il profilo di Douglas Luiz occupa un posto d’onore tra i fallimenti, almeno per ora, di mercato, della dirigenza piemontese.

Con 21 presenze, di cui solo 6 dal primo minuto, e 775′ giocati in tutte le competizioni, il brasiliano ex Aston Villa ha indubbiamente deluso le aspettative riposte sul suo conto. Ecco allora delinearsi la geniale strategia di Giuntoli per far tornare i conti. Non solo a livello economico, ma soprattutto tecnico.

Costato ben 51 milioni appena qualche mese fa, il sudamericano potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con la società francese nell’ottica di ingaggiare a titolo definitivo proprio Kolo Muani per le prossime stagioni. Il brasiliano piace dalle parti di Parigi: potrebbe essere l’occasione giusta per uno scambio di mercato che comunque prevederebbe un esborso economico aggiuntivo (ma certamente inferiore che se trattato separatamente) da parte della Juve. Immaginare di poter ancora fare affidamento sulle straordinarie doti dell’attaccante francese anche per gli anni a venire ingolosisce però non poco la piazza.