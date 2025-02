Dal Napoli alla Juventus, cala il sipario: lampo da 60 milioni

Importante indiscrezione di mercato sull’oggetto dei desideri di bianconeri ed azzurri: il blitz da 60 milioni cambia lo scenario

È stato al centro di un intreccio che ha visto come protagonisti due club al vertice della Serie A. Ha incantato tutti, in particolar modo nella scorsa stagione, in Champions League, dove ha realizzato diversi gol di pregevole fattura entrando a pieno titolo tra gli attaccanti più ambìti sul mercato.

Unico neo – un particolare non di poco conto – la tendenza a restare spesso fermo ai box a causa di continui infortuni che, come nella stagione in corso, ne hanno condizionato grandemente lo score personale e la resa sul campo. Sul talento non si discute nemmeno: quando è disponibile il tedesco di origini nigeriane fa la differenza.

Lo sanno bene Juve e Napoli, le società italiane che a gennaio hanno provato il colpaccio di mercato, ma se ne sono accorti anche parecchi club di Premier League. Liverpool e Chelsea in testa. Con l’inserimento, nelle ultime ore, di una candidata passata improvvisamente in vantaggio nella corsa al bomber.

Stiamo parlando dell’Arsenal, il club londinese alla costante ricerca di un attaccante spacca-porte che possa sopperire all’endemica assenza di un vero ‘numero nove’ in rosa. Attenzione, nemmeno Karim Adeyemi, il giocatore al centro di un vero e proprio intreccio di mercato, lo sarebbe. Ma la voglia di bruciare sul tempo l’agguerrita concorrenza sta avendo la meglio nelle strategie della squadra brillantemente diretta da Mikel Arteta.

Adeyemi, irrompe l’Arsenal: 60 milioni e addio Serie A

Sul talento classe 2002 si era affacciato con prepotenza il Napoli, a caccia di un degno erede del georgiano Kvaratskhelia, partito alla volta di Parigi, ma nonostante l’ottima proposta avanzata dal Ds Manna, il giocatore aveva gentilmente declinato il trasferimento. Non ha fatto molto meglio la Juve, che dopo l’azzeccatissimo acquisto di Kolo Muani aveva sognato di portare a Torino un altro giocatore con diversi gol in faretra: niente da fare. Anche per l’intransigenza mostrata dal Borussia Dortmund, club di appartenenza del tedesco, irremovibile sul prezzo d’uscita del suo gioiello.

Secondo quanto riferito in data odierna dal portale ‘Sport.de’ però, i Gunners si starebbero affacciando davvero minacciosamente sull’esterno mancino. Già disposti a svenarsi con un investimento che qualcuno sostiene non inferiore ai 150 milioni di euro per il formidabile bomber del Newcastle Alexander Isak, i londinesi potrebbero decidere di risparmiare un bel gruzzolo ‘accontentandosi’ di prendere Adeyemi per 60 milioni. Meno della metà di quanto chiedono i ‘Magpies‘ per la loro stella.

La campagna di rafforzamento dell’Arsenal in attacco non finirebbe certo qui, ma intanto avrebbe, come prima conseguenza, quella di frustrare le intenzioni di Napoli e Juve di tornare alla carica per il velocissimo attaccante del Dortmund. Soprattutto i bianconeri, che sperano sempre di acquisire a titolo definitivo Kolo Muani nel prossimo luglio, avevano programmato un nuovo assalto ad Adeyemi all’inizio della prossima sessione estiva di scambi.