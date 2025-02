Ibra gelato e addio Milan: firma gratis con il Barcellona

In casa Milan, dopo il ko subito contro il Feyenoord, bisogna segnalare una brutta notizia anche in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria contro l’Empoli in campionato, il Milan di Sergio Conceicao ha perso il play-off di andata di Champions League contro l’ex squadra di Gimenez. I rossoneri, infatti, sono caduti ieri sera in Olanda contro il Feyenoord con il risultato di 1-0.

Il gol decisivo è stato realizzato al terzo minuto da Igor Paixao, aiutato da un errore di Mike Maignan. La prossima settimana a San Siro, dunque, il Milan deve vincere con due gol di scarto per staccare il pass per gli ottavi di finale dell’edizione di quest’anno della Champions League.

Ma quello che ha destato sconcerto tra i media ed i tifosi rossoneri è stata la prestazione sottotono degli uomini di Sergio Conceicao. Il Milan, di fatto, ha mostrato la sua caratteristica di questa stagione: la discontinuità. Ma in casa rossonera, oltre al ko subito contro il Feyenoord, bisogna registrare una brutta notizia anche in sede di calciomercato.

Calciomercato Milan, il Barcellona ha trovato l’accordo con Tah del Bayer Leverkusen

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘elnacional.cat’, il Barcellona ha trovato l’accordo per un giocatore accostato più volte al Milan, ovvero Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Il difensore centrale tedesco, di fatto, avrebbe già accettato l’offerta blaugrana di un contratto lungo tre o quattro anni.

Tah, dunque, arriverà a zero al Barcellona, visto che il suo contratto con il Bayer Leverkusen. L’acquisto del centrale, di fatto, rappresenta un’ottima notizia per Flick, considerando il fatto che l’anno prossimo potrà puntare su un giocatore esperto. Il Milan, invece, dovrà cambiare obiettivo per rinforzare il proprio reparto arretrato.