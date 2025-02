Porto-Roma, furia Ranieri: è successo ieri notte

In casa Roma, in vista della gara di questa sera contro il Porto, bisogna segnalare una notizia che ha fatto arrabbiare lo stesso Claudio Ranieri.

Dopo aver vinto la seconda gara consecutiva lontano dallo Stadio Olimpico, ovvero quella di domenica scorsa contro il Venezia, la Roma è attesa da un’altra gara molto importante. I giallorossi, infatti, giocheranno questa sera in Portogallo contro il Porto.

L’Europa League, visto il nono posto in campionato, è diventata un’occasione per staccare il pass per l’edizione dell’anno prossimo della Champions League. Partecipare alla massima competizione europea per club, di fatto, sarebbe una manna dal cielo per le casse economiche della Roma.

Senza contare, ovviamente, il prestigio di vincere un trofeo importante come l’Europa League. Proprio per questi motivi, la sfida di questa sera contro il Porto è davvero fondamentale per la Roma. Nel frattempo, però, bisogna registrare un episodio che ha fatto scatenare la rabbia dello stesso Claudio Ranieri.

Petardi e fuochi d’artificio dei tifosi del Porto sotto l’albergo della Roma: ecco tutti i dettagli

Ieri notte, esattamente verso le tre, alcuni tifosi del Porto si sono riuniti sotto l’albergo della Roma (ovvero l’Hilton Porto Gaia) con l’intento di disturbare il sonno della squadra giallorossa. Ci sono stati sia petardi che fuochi d’artificio per cercare di svegliare i giocatori del team capitolino.

Questo episodio, di fatto, non avrà fatto piacere allo stesso Claudio Ranieri, ma che difficilmente porterà delle conseguenze nella gara di questa sera. I giocatori giallorossi, infatti, sono consapevoli dell’importanza della sfida di questa sera contro il Porto.