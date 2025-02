Bocciatura totale e nuovo record: non succedeva dal 2007. Ecco i dati dopo Porto-Roma che mettono ulteriormente in evidenza una direzione arbitrale pessima

L’amarezza non è ancora passata. Serve del tempo per smaltire la delusione arrivata nella serata di ieri con un Ranieri scatenato alla fine del match per la gestione di Stieler. L’arbitro tedesco ha gestito in maniera pessima la gara, non convincendo in nessuna situazione. E questo, ovviamente, ha inciso in tutti quelli che sono i voti dei quotidiani in edicola questa mattina.

In attesa di capire quale sarà l’esito degli esami strumentali ai quali oggi si dovrebbe sottoporre Dybala, torniamo alla serata di Oporto. Sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola mettono una grave insufficienza alla direzione arbitrale del tedesco: i due quotidiani sportivi concordano nel dare un giudizio pesantissimo: 4,5 è il voto che viene assegnato in pagella.

Bocciato Stieler: nuovo “record” per la Roma

E c’è pure un record, o quasi, che viene fuori dalla serata in terra portoghese. Una vera e propria “caccia all’uomo” quella nei confronti dei giallorossi che oltre il rosso per doppia ammonizione a Cristante si sono pure beccati la bellezza di sette cartellini gialli.

“La Roma ha ricevuto almeno sette cartellini (sette contro il Porto – sei gialli e un rosso) in una singola partita di una competizione europea terminata nei 90′ per la prima volta dal 21 febbraio 2007 (otto in Champions League contro il Lione). Punita”. Questi i dati messi in evidenza da Opta. Eppure non è sembrata una gara cattiva, anzi proprio non lo è stata. E se qualcuno forse meritava qualcosa di più del giallo era sicuramente Varela, con un intervento brutto, gratuito, senza nessuna possibilità di colpire la palla ai danni di Paulo Dybala che ne ha pagato le conseguenze abbandonando il terreno di gioco nel primo tempo. Certo, Cristante è stato ingenuo, essendo ammonito a trattenere, leggermente, l’avversario. La sensazione è che il direttore di gara “non aspettasse altro” ha detto ieri sera Ranieri.