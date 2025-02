McKennie ha stregato la big: addio Juventus

L’indiscrezione dalla Spagna getta ombre sul futuro alla Continassa del giocatore bianconero, protagonista di una curiosa parabola

Se non fosse per il non esser arrivato mai a scadenza di contratto (cosa che il forte centrocampista francese ha fatto per ben due volte nella sua esperienza bianconera), l’avventura del jolly di casa Juve somiglierebbe terribilmente a quella di Adrien Rabiot, il nazionale transalpino che la Juve ha tentato di cedere in ogni modo nell’estate del 2022 e che poi è diventato, sotto la guida di Max Allegri, un titolare fisso. Con le stigmate del vero e proprio intoccabile.

Sebbene l’eclettico calciatore americano non abbia ancora raggiunto i livelli di assoluta eccellenza toccati dal ‘Duca’ soprattutto nei suoi ultimi due anni in bianconero, certamente di soddisfazioni se ne sta togliendo tante, Weston McKennie.

Già accreditato di poter essere utilizzato come pedina di scambio nella sessione estiva di scambi del 2023, l’ex Schalke 04 era praticamente stato messo fuori rosa da Thiago Motta al suo arrivo a Torino. Il destino pareva del tutto identico a quello di Federico Chiesa, passato infatti successivamente al Liverpool perché considerato fuori dal progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’.

Invece, complici gli infortuni e il ritardo di condizione di alcuni big arrivati dal mercato nel reparto di centrocampo – lo statunitense, nel corso della stagione, avrebbe poi clamorosamente ricoperto diversi ruoli sul terreno di gioco – McKennie è diventato onnipresente nell’undici titolare del tecnico oriundo. Il quale praticamente quasi mai rinuncia alla duttilità del pittoresco calciatore.

Barcellona, fari puntati su McKennie: un addio da 30 milioni

Come riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, le prestazioni del texano non sarebbero passate inosservate in quel di Barcellona. Dove, per inciso, non si pensa solamente ai colpi sul fronte offensivo, ma anche ad inserire in rosa calciatori che sappiano fare più cose. Che possano essere impiegati, all’occorrenza, alla ‘Marcos Llorente’ nell’Atletico Madrid.

Il tecnico Hansi Flick, appena rientrato in corsa per la Liga grazie alla roboante vittoria in quel di Siviglia, ha fatto espressamente il nome dell’americano come pedina interessante per il futuro centrocampo blaugrana, di cui quasi sicuramente, a partire dalla prossima stagione, non farà parte Frenkie de Jong, in odore di cessione.

Sul piatto il club catalano è disposto a mettere 30 milioni di euro. Una cifra che, al di là dell’importanza rivestita attualmente da McKennie nello scacchiere di Motta, potrebbe essere accettata dalla dirigenza bianconera.