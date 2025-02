Milan piegato in due e addio Roma: se ne va da Pinto

Addio Roma. La società giallorossa, impegnata tra sfide di campionato e di Europa League, non dimentica il mercato. Le novità, però, non sono buone.

Dopo la vittoria ottenuta a Venezia contro i neroverdi di Eusebio Di Francesco, la Roma di Claudio Ranieri ha vissuto una serata di Europa League che ha lasciato dell’amaro in bocca.

Il calendario, però, non permette di ritornare su quanto accaduto poiché già un’altra sfida appare all’orizzonte. L’appuntamento è per domenica pomeriggio allo Stadio Tardini di Parma. Dopo i neroverdi veneti ecco i gialloblù ducali, altra formazione in piena lotta per non retrocedere. Se potesse il tecnico giallorosso farebbe un bel copia ed incolla della gara contro il Venezia. Una vittoria ottenuta senza troppo patire. La sfida europea ha lasciato qualche strascico, ma anche domenica a Parma la Roma avrà soltanto un risultato da conquistare. Venezia, Porto, Parma senza soluzione di continuità. Esattamente come avviene per il mercato. Se Claudio Ranieri pensa soprattutto alla Roma di oggi, Florent Ghisolfi sta già pensando alla Roma della prossima stagione.

Addio Roma. Igor Paixao va in Premier League

Anno dopo anno la concorrenza aumenta sempre di più. Accanto alle tradizionali grandi, Juventus, Milan, ed Inter, ecco l’Atalanta, ormai una grande di fatto, il Napoli e poi ancora le sempre imprevedibili Fiorentina e Lazio.

La Roma deve guardarsi le spalle ed anche la prossima estate la società giallorossa dovrà puntare a rinforzare qualitativamente la sua rosa. E c’è un nome che piace molto alla dirigenza giallorossa e che già a gennaio la Roma ha tentato di avvicinare. Igor Paixao, classe 2000, attaccante brasiliano del Feyenoord, è un profilo che lo società capitolina continua a seguire con grande attenzione. Una sua rete ha permesso alla formazione olandese di battere il Milan nella gara di andata dei play-off di Champions League.

Una rete che ha acceso l’attenzione della Premier League sull’attaccante brasiliano. Un’importante conferma in tal senso arriva da thesun.co.uk che mette in evidenza come club quali Tottenham, Newcastle e Bournemouth, società dove opera da direttore sportivo l’ex ds giallorosso, Tiago Pinto, siano tutti orientati a darsi battaglia per acquisire le prestazioni dell’ala brasiliana. Pertanto concorrenza di livello, e difficilmente battibile, per la Roma. Livello che, però, la Roma deve obbligatoriamente alzare. Comunque.