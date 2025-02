Nuovo infortunio e ricaduta: salta Parma-Roma

La Roma, dopo il pari di ieri con il Porto, è attesa dalla gara di domenica contro il Parma, ma bisogna segnalare un’assenza in questa partita.

Dopo la vittoria di domenica scorsa allo Stadio Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, la Roma di Claudio Ranieri ha ottenuto un altro risultato positivo. Ieri sera, infatti, i giallorossi hanno pareggiato per 1-1 l’andata del play-off di Europa League contro il Porto.

Anzi, tra le fila romaniste c’è anche un po’ di rammarico per non aver vinto. La Roma, passata in vantaggio con Celik nel primo tempo, ha controllato il match fino all’ora di gioco, ma poi ha subito al 67′ il gol di Moura.

Gli ultimi minuti del match, invece, sono stati contraddistinti dall’espulsione di Cristante per doppia ammonizione e, dunque, dalla difesa del pareggio da parte dei giallorossi. Archiviato il match di andata contro il Porto, la Roma è attesa dalla gara di domenica contro il Parma. Proprio per questa gara bisogna segnalare un’importante assenza.

Parma, altro infortunio per Mihaila: salterà il match con la Roma

Come comunicato dallo stesso club emiliano, infatti, Mihaila non ci sarà per il match contro la squadra di Claudio Ranieri. Il giocatore del Parma, esattamente nella giornata di ieri, ha riportato un altro infortunio che gli farà saltare la sfida contro la Roma.

Mihaila, infatti, ha subito un problema muscolare a carico della coscia anteriore destra. Le condizioni del calciatore saranno monitorate quotidianamente. Oltre a Djuric, dunque, Fabio Pecchia dovrà fare a meno di un altro dei suoi giocatori più importanti all’interno della rosa del Parma.