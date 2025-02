Osimhen alla Juventus, clamoroso: Giuntoli non crede ai suoi occhi

Osimhen alla Juventus. Siamo a febbraio ma sono già iniziate le grandi manovre di mercato in ottica sessione estiva. Cristiano Giuntoli sogna il grande colpo.

La sfida contro il PSV Eindhoven, gara di andata dei play-off di Champions League, ha portato in dote alla Juventus una vittoria di misura in vista del ritorno ma poco altro di più.

La formazione di Thiago Motta vive tra incoraggianti sprazzi e preoccupanti amnesie. Una compagine dalla quale ci si può attendere di tutto, nel bene e nel male. E’ comunque una Juventus che dovrà essere ritoccata la prossima estate. Una Juventus che potrebbe rivivere addirittura una seconda rifondazione nel caso in cui dovessero partire pezzi da novanta, o presunti tali, come Andrea Cambiaso, Douglas Luiz, Dusan Vlahovic, solo per fare qualche nome. Il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per pianificare eventuali cessioni che possano poi finanziare un mercato in entrata che punterà almeno un paio di profili top.

Osimhen alla Juventus, Giuntoli sogna

Dusan Vlahovic appare sempre più lontano dalla Juventus. L’arrivo di Randal Kolo Muani sembra spingere sempre più il serbo verso i cancelli di uscita dalla Continassa. E Cristiano Giuntoli ha già il nome pronto per sostituire il classe 2000.

La conferma arriva dall’esperto di calciomercato, Armando Areniello. Un suo video su Instagram ha fatto il punto sull’ipotesi di mercato Victor Osimhen–Juventus. Questa la premessa del giornalista. “Quando parliamo di Osimhen in ottica Juventus stiamo parlando di una trattativa in fase embrionale. La Juventus dovrà fare almeno un grande centravanti e Victor Osimhen piace a Cristiano Giuntoli”. Poi Armando Areniello si è addentrato nella vicenda riguardante il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli: “La Juventus sta lavorando sotto traccia per cercare di convincere l’entourage di Osimhen ad accettare il trasferimento a Torino. In questo modo si potrebbe portare il giocatore a forzare la mano con il Napoli per accettare una cifra vicina alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro, pur essendo questa valida solo per l’estero”. Per acquisire l’attaccante dello scudetto partenopeo Cristiano Giuntoli sa che occorrerà un esborso non inferiore ai 75/80 milioni di euro. Secondo il giornalista napoletano: “Al momento è difficile ipotizzare uno scambio Osimhen-Vlahovic per il serbo che ha un ingaggio da 12 milioni di euro. Il Napoli ha il tetto massimo degli ingaggi fissato a 6 milioni di euro”. Cristiano Giuntoli sogna il grande colpo, ma è facile immaginare come Aurelio De Laurentiis farà di tutto per non vedere Victor Osimhen vestirsi di bianconero.