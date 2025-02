Da Stieler a Taylor, ci risiamo: l’UEFA risponde alla lettera della Roma

È iniziata l’aspra battaglia della Roma contro l’UEFA per i discutibili arbitraggi in campo europeo: da Nyon non arrivano segnali positivi

Se perfino uno come Claudio Ranieri, sempre pacato e mai oltre le righe, è esploso in quel modo in conferenza stampa, forse significa che la misura è davvero colma. La Roma non ci sta e, rispolverando vecchie polemiche che costarono perfino 4 giornate di squalifica a José Mourinho, protagonista di un duro attacco contro l’arbitro inglese Taylor, reo di aver danneggiato pesantemente i giallorossi nella finale di Europa League persa col Siviglia a maggio 2023, attacca duramente le istituzioni europee.

Stavolta però, a differenza del grido di denuncia isolato dello ‘Special One’, anche i Friedkin si schierano. A sostegno delle tesi di Ranieri e contro l’UEFA, che a breve riceverà una lettera ufficiale da parte del club capitolino. Il dossier, contenente tutte le nefandezze perpetrate dalla classe arbitrale in campo europeo ai danni del club giallorosso, è già pronta. Così come pronta, secondo gli aggiornamenti riportati stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’, è la risposta da parte di Nyon.

Lungi dal voler apparire di parte, le proteste da parte della società capitolina appaiono più che fondate. Le 8 ammonizioni comminate dal tedesco Stieler nei confronti dei giallorossi nell’ultima gara di Oporto sono solo la punta dell’iceberg di una serie di errori iniziata con le topiche dell’Olimpico nel corso della semifinale Champions col Liverpool nel 2018 e continuata con il fallo da rigore inesistente a favore del Monchengladbach nell’ottobre del 2019 e sublimate dal già citato ‘furto’ di Budapest nella finale di Europa League del 2023.

L’UEFA prepara la sua difesa: aspra battaglia in vista

Il quotidiano milanese anticipa in qualche modo sia la lunga lista di torti subiti dalla Roma, sia la probabilissima risposta dell’UEFA. Ranieri aveva ammesso di essere preoccupato fin dalla designazione, perché gli avevano detto che con Stieler le squadre in trasferta non vincono mai. Già su questa statistica UEFA e Roma sono in disaccordo.

Sono in totale nove i successi in trasferta con Stieler nelle tre coppe europee. Nell’ultima ventina di partite, però, nessuno è mai riuscito ad espugnare il campo della rivale casalinga. Lo stesso fischietto tedesco ha un doppio precedente favorevole con la Roma: due successi esterni contro Viktoria Plzen e Qarabag.

Anche sull’argomento Taylor, punto di arrivo delle recriminazioni del passato ma anche punto di partenza delle nuove lamentele, l’UEFA è pronta a tirar fuori un precedente a suo ‘favore’. Il nemico di José Mourinho aveva diretto con successo i giallorossi nel 4-1 contro il Feyenoord che aveva spalancato alla Roma le porte delle semifinali di quell’Europa League persa poi tra mille veleni nella capitale ungherese.