Addio Dybala, scoperta la nuova squadra: “Giocherà con noi”

Importante indizio di mercato sul futuro del fuoriclasse argentino: social scatenati, i tifosi già sognano ad occhi aperti

Fermo ai box a causa della forte contusione rimediata ad Oporto dopo il calcione di Varela, che ha attentato all’incolumità del suo ginocchio sinistro con un fallo che forse avrebbe meritato il cartellino rosso, Paulo Dybala non ha viaggiato con la squadra alla volta di Parma, dove la Roma proverà ad inanellare la terza vittoria consecutiva in trasferta della sua stagione.

Fresco di rinnovo automatico grazie alle tante presenze – praticamente Ranieri non ha quasi mai rinunciato al suo talento da quando ha rilevato Ivan Juric sulla panchina giallorossa – la Joya resta al centro di voci di mercato anche a causa della presenza della famosa clausola da 12 milioni di euro che al momento dovrebbe scattare, come di consueto, dal 1 al 15 luglio prossimi.

Dall’Argentina – e da dove, altrimenti – si continua a sognare un suo approdo al Boca Juniors. Alimentato da una circostanza che in realtà ha visto inizialmente come protagonista il fido amico Leandro Paredes, al centro di un party a casa sua per il ‘baby shower’, dato che presto diventerà padre per la terza volta. Tra tutti gli scatti e i video postati sui social, ai tifosi del Boca Juniors non è sfuggito il dettaglio del bavaglino dell’ex Juve, con impressa la scritta ‘Boca Boca Boca’ con tanto di decorazione riportante i colori gialloblù del blasonato club argentino.

Dybala al Boca, tifosi impazziti sui social

Il sito ‘Planetabj.com‘ ha riportato i commenti degli utenti – per lo più tifosi degli Xeneizes – a quello che potrebbe essere interpretato – e lo è stato certamente in questo senso – come una volontà del numero 21 di trasferirsi, prima o poi, al club di Buenos Aires.

“Sono certo che chiuderà la carriera da noi”, scrive qualcuno. E ancora: “Quanto manca per vederlo con la maglia del Boca? Non ce la faccio più”. “Dybala giocherà nel Boca prima di Paredes“, dice un altro tifoso Xeneize.

Paulo Dybala today with Paredes pic.twitter.com/LvTYhZJwO5 — dybalaacalcio (@dybalaauniverse) February 14, 2025

Giova ricordare che non è la prima volta che il trequartista giallorosso strizza l’occhio al club albiceleste. Già a metà gennaio, nel mezzo di una conversazione sulla piattaforma ‘Kick’, l’attaccante trentunenne era apparso con un thermos su cui era impresso lo scudo Xeneize. Dybala, col nuovo indizio mostrato in bella vista al party dell’amico centrocampista, ha ancora una volta dimostrato la sua simpatia per il Boca.