Incubo esonero in Serie A: sconfitta dal profumo d’addio

In attesa della conclusione del big match tra Juve ed Inter, in Serie A ci potrebbe essere un altro esonero.

In questi minuti, di fatto, si sta giocando il derby d’Italia tra la Juventus di Thiago Motta e l’Inter di Simone Inzaghi. Il primo tempo è terminato 0-0, ma entrambe le squadre hanno creato tante occasioni per passare in vantaggio.

Spettatore interessato a questa gara è sicuramente il Napoli di Antonio Conte. Dopo il pari di ieri per 2-2 rimediato ieri allo Stadio Olimpico contro la Lazio, infatti, i partenopei potrebbero essere scavalcati dall’Inter, proprio in caso di successo questa sera contro la Juventus di Thiago Motta.

Nella giornata di oggi, invece, ci sono state delle vittorie importanti. Tra queste bisogna sicuramente inserire quella della Roma di Claudio Ranieri contro il Parma. Ma questo successo dei giallorossi, oltre che a tre punti importantissimi, può portare anche un altro esonero in Serie A.

Parma, posizione di Fabio Pecchia sempre più in bilico dopo il ko con la Roma

La posizione di Fabio Pecchia, di fatto, è sempre più in bilico. L’ex tecnico della Cremonese, di fatto, sembrava essere già esonero prima della gara contro la Roma, ma poi i dirigenti emiliani hanno deciso di continuare con lui.

Il Parma, infatti, è piena zona retrocessione. Gli emiliani, infatti, sono terzultimi con un punto di svantaggio dall’Empoli quart’ultimo. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se Fabio Pecchia sarà esonerato o meno.