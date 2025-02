Juventus-Inter comincia col botto, UFFICIALE: acquisto chiuso

L’attesissimo Derby d’Italia inizia con una notizia che certifica il ‘tradimento’ del giocatore: l’annuncio ufficiale carica l’ex nerazzurro in vista dell’impegno

Tutto pronto, all’Allianz Stadium, per il secondo capitolo stagionale tra Juve ed Inter, le due grandi rivali storiche del calcio italiano. Dopo essersi solo sfiorate in occasione della Supercoppa Italiana (i nerazzurri hanno raggiunto la finale, mentre i bianconeri hanno perso la loro semifinale col Milan), le due compagini si ritrovano l’una contro l’altra dopo il pirotecnico 4-4 dello scorso 27 ottobre.

Tante cose sono cambiate, e tanti volti nuovi saranno in campo per la sfida delle 20:45 di oggi, soprattutto tra le fila della ‘Vecchia Signora‘. Dal mercato sono arrivati Renato Veiga, Lloyd Kelly, Alberto Costa e soprattutto Randal Kolo Muani, pericolo pubblico numero uno per la difesa dei meneghini. Dall’altra parte, il solo Nicola Zalewski è il nuovo innesto arrivato da un mercato invernale in tono minore della Beneamata.

Uno dei maggiori protagonisti della sfida dell’andata, a dispetto dei quattro gol subiti, è stato certamente Michele Di Gregorio, il portiere bianconero che fino a qualche giorno fa risultava ancora in prestito dal Monza. Le condizioni particolari sottoscritte nel prestito oneroso attraverso cui il prodotto delle Giovanili dell’Inter si è accasato a Torino hanno subìto una svolta grazie alla vittoria ottenuta in quel di Como dalla Juve nell’ultima di campionato: ora è cambiato tutto. L’ex Capitano dell’Inter Primavera Campione d’Italia nel 2017 ha cambiato definitivamente il suo status.

Di Gregorio, prima da ‘vero’ juventino contro il suo passato

Trasferitosi dal club brianzolo a quello torinese per la cifra di 4,50 milioni di euro come corrispettivo per una cessione temporanea, il portiere di scuola Inter è ora un giocatore della Juve a titolo definitivo. Bastava aspettare il primo punto conquistato in Serie A dai bianconeri dopo il 5 febbraio per far sì che fossero soddisfatte le condizioni dell’obbligo di riscatto.

La dirigenza piemontese verserà nelle casse del Monza altri 13,5 milioni (più 2 di eventuali bonus) al termine di questa stagione. Curioso, per non dire incredibile, che la prima partita da ‘vero’ juventino l’estremo difensore la giochi proprio contro il suo passato. Contro il club che lo ha formato nel suo settore giovanile sin dall’età di 6 anni, dal 2003, con un’esperienza conclusasi nel 2017 col succitato titolo di Campione d’Italia Under 19.

Dopo aver girovagato in prestito pur restando sempre di proprietà nerazzurra per lo meno fino al 30 giugno del 2022, il nativo di Milano ha ora chiuso la sua parabola. Chissà se bagnerà la sua nuova avventura ufficiale ripetendo i miracoli che, nella gara d’andata, tennero a galla la Juve sul 4-2 a favore dell’Inter…