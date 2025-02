Nuovo allenatore, Ghisolfi serve il bis: l’annuncio prima di Parma-Roma

Ai microfoni di Sky Sport, Ghisolfi ha toccato diversi temi di casa Roma. A cominciare dalla panchina di Hummels, per poi passare al nuovo possibile allenatore

Una partita da approcciare nel migliore dei modi per provare a mettere un ulteriore mattoncino nel percorso di crescita della squadra. Con ancora negli occhi l’arbitraggio discutibile del ‘Do Dragao’, la Roma di Claudio Ranieri tra pochi minuti scenderà in campo contro il Parma in una sfida dal peso specifico non indifferente.

Per l’occasione, il tecnico di Testaccio ha optato per una formazione profondamente rivoluzionata a centrocampo e in attacco. Anche in difesa, però, non è affatto passata inosservata l’esclusione dall’undici titolare di Hummels. Tema, quest’ultimo, affrontato anche da Ghisolfi ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Parma-Roma. Di seguito le parole del direttore giallorosso: “Hummels in panchina? Scelta dell’allenatore, niente di particolare: è un po’ calato fisicamente dalla gara contro il Milan, ma credo che giocherà giovedì. Gourna-Doauth e Salah-Eddine sono due calciatori giovani, fisici e con qualità tecniche”.

Ritornando alla sfida di Europa League contro il Porto, Ghisolfi ha preferito dribblare un nuovo commento dopo quanto detto nelle scorse ore: “Messaggio a Rosetti? Non voglio parlare di questo oggi, restiamo sulla partita”.

Infine, una chiosa sulle voci riguardanti il nuovo allenatore della Roma in vista della prossima stagione: “Ci stiamo lavorando però è febbraio, abbiamo ancora tempo. Vogliamo scegliere bene”. A tal proposito, come rivelato da asromalive.it in tempi non sospetti, pur continuando a tenere vive le piste che portano a Gasperini e ad Ancelotti, la Roma è sempre più convinta della possibilità di affondare il colpo per Montella. Il CT della Turchia – sondato dai giallorossi prima di virare con decisione su Ranieri – intriga e non poco i Friedkin. Tuttavia, la priorità in questo momento è chiaramente rivolta al campo con i tanti impegni in rapida successione che contribuiranno a scandire come un metronomo l’intensa stagione della Roma.