40 milioni più bonus: Juve in scacco, goduria Roma

Juve in scacco, goduria Roma. Il calcio giocato ancora una volta è surclassato dalle voci di mercato che preoccupano Giuntoli e che invece fanno sorridere Ghisolfi.

A febbraio si è nella seconda fase della stagione. Un momento dove gli errori possono costare caro poiché non ci saranno molte altre opportunità per rialzarsi dalle eventuali cadute.

Campionato e competizioni europee hanno già iniziato a dar vita al ‘dentro o fuori’. Eppure c’è sempre qualcosa che sorvola la testa del calcio giocato. Il mercato prosegue infatti imperterrito il suo instancabile cammino, ben oltre le date tradizionali che solitamente chiudono le trattative in un recinto ben definito. Ecco quindi che i risultati del campo si mescolano continuamente con illazioni, indiscrezioni che lanciano nell’etere ipotetiche trattative sempre sul punto di chiudersi da un momento all’altro. Da questo gioco dove fantasia e realtà si confondono fino a diventare un tutt’uno non sono esenti le società di casa nostra.

Juve in scacco, goduria Roma. Jorrel Hato vola a Madrid

La Juventus guarda sempre al mercato nonostante le operazioni di gennaio che si sono aggiunte alla mezza rivoluzione avviata, ed in parte attuata, in estate.

Non di meno anche la Roma è sempre vigile sul mercato nonostante anch’essa abbia investito 100 milioni di euro durante la sessione estiva. Ed il mercato in continuo movimento ha qualcosa anche per le nostre due società. L’annuncio ci arriva direttamente da fichajes.net che ci fa sapere come il Real Madrid di Carlo Ancelotti sia sulle tracce di Jorrel Hato, classe 2006, difensore centrale dell’Ajax. L’ennesimo prodotto del formidabile serbatoio di talenti dei Lancieri di Amsterdam. I Bianchi di Spagna sono pronti ad offrire al club olandese 40 milioni di euro più bonus per portare a Madrid il giovane talento biancorosso.

Notizia che potrebbe passare in cavalleria se Jorrel Hato non fosse seguito con molta attenzione dalla Juventus. Un eventuale acquisto da parte del Real Madrid del giovane difensore toglierebbe di fatto un concreto obiettivo di mercato della Juventus. Operazione che, al contrario, verrebbe vista con favore dalla Roma poiché il club spagnolo potrebbe valutare il prestito di Raúl Asencio, classe 2003, difensore del Real Madrid, negli ultimi giorni più volte accostato alla società giallorossa.

Operazione del Real Madrid che produrrebbe un’onda lunga con effetti opposti: la delusione di Cristiano Giuntoli, la soddisfazione di Florent Ghisolfi.