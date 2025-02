Addio Roma per la Champions: risposta immediata

Per la Roma, dopo il successo di ieri contro il Parma, bisogna registrare una novità a sorpresa su un presunto addio.

Dopo aver pareggiato giovedì scorso in Europa League contro il Porto, di fatto, la Roma continua il suo ottimo periodo. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto ieri allo Stadio Tardini il Parma di Fabio Pecchia.

La prima occasione della sfida è stata proprio per gli emiliani, vedi la conclusione di Bonny, ma poi l’espulsione di Leoni e la pennellata di Soulé sulla punizione successiva hanno messo in discesa il match. Tuttavia, così come ammesso dallo stesso Ranieri nel post partita, l’unico rimpianto è stato quello di non aver chiuso il match.

Si sa infatti che con il calcio di oggi, nonostante la superiorità numerica, avere solo un gol di vantaggio non si è mai al sicuro. Una volta archiviato il successo di Parma, la Roma è attesa dal ritorno con il Porto. Ma prima della sfida con i portoghesi, di fatto, bisogna registrare un blitz a sorpresa.

Roma, il Borussia Dortmund ci ha provato per Soulé: Ranieri ha fatto saltare tutto

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, oltre al Fulham, anche il Borussia Dortmund ha provato a prendere Matias Soulé nella sessione invernale di calciomercato terminata una decina di giorni fa. L’argentino è poi rimasto nella per una decisione di Claudio Ranieri.

Il tecnico italiano, di fatto, non ha voluto far partire Matias Soulé sia per la mancanza di nuovo arrivi in attacco che per la fiducia che ripone sulle qualità del calciatore. Lo stesso Claudio Ranieri, infatti, ha ribadito che il futuro della Roma è dell’argentino. Quest’ultimo dunque, ha sfiorato la possibilitià di giocare per una squadra che disputa la Champions League.