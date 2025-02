Faccia a faccia e addio Napoli: Conte alla Roma

Faccia a faccia e addio Napoli: Antonio Conte nel mirino della Roma per la prossima stagione. Ecco le novità per l’erede di Ranieri

Alla fine di questa stagione, come sappiamo, Claudio Ranieri non si siederà più sulla panchina della Roma ma prenderà quasi sicuramente il comando delle operazioni sul mercato.

Il tecnico, insieme a Ghisolfi (oggi abbattuto dalle parole di Trani) sta lavorando alla ricerca del suo erede. Un tecnico che dovrà per forza di cose essere all’altezza della situazione in casa giallorossa. Evidente che non si possa più navigare a vista come sta succedendo da molte stagioni a questa parte: serve un progetto tecnico serio, serve soprattutto un allenatore capace di iniziare un percorso che deve portare la squadra ad essere competitiva non solo in Europa ma anche in campionato. Perché poi la partecipazione alla Champions League passa soprattutto da un piazzamento tra le prime 4. E sotto questo aspetto non c’è nessuno meglio di Conte. Tant’è che la Roma, secondo le informazioni riportate da serieanews.com, lo avrebbe messo nel mirino.

Conte alla Roma: la situazione