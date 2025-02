La Juventus saluta Vlahovic: affare a cifra tonda

In casa Juve, dopo la vittoria sull’Inter di ieri, bisogna segnalare delle grosse novità sul futuro di Dusan Vlahovic.

Dopo aver battuto il PSV Eindhoven nella gara di andata del play-off di Champions League, la Juventus ha ottenuto altro successo davvero fondamentale per il prosieguo della sua stagione. I bianconeri, infatti, hanno sconfitto ieri l’Inter di Simone Inzaghi.

La gara dell’Allianz Stadium è stata molto vibrante sin dai primi minuti, ma la ‘Vecchia Signora’ l’ha risolta nel secondo tempo con la rete siglata da Francisco Conceicao. Con questo successo, visto anche il pari della Lazio con il Napoli, la Juventus ha raggiunto il quarto posto.

Archiviato il match contro l’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, per la Juve è già tempo di pensare al prossimo incontro. Mercoledì prossimo, infatti, la ‘Vecchia Signora’ sfiderà il PSV Eindhoven nel match di ritorno. Tuttavia, in attesa della gara contro il team olanese, in casa bianconera bisogna registrare delle novità sul futuro di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, Fenerbahce di Mourinho pronto ad investire 30 milioni per Vlahovic: le ultime

Come riportato dal media turco ‘fotospor.com’, infatti, il Fenerbahce continua a seguire molto attentamente il profilo del centravanti serbo. La squadra di José Mourinho, di fatto, non sarebbero affatto spaventati ad investire tra i 25 ed i 30 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo il cartellino dell’ex Fiorentina.

Ma oltre a quello del Fenerbahce, di fatto, su Dusan Vlahovic bisogna registrare l’interesse di altre squadre importanti: dall’Arsenal, passando per il Chelsea, al PSG. La Juve, dal canto suo, non ha la minima intenzione di bloccare una cessione del serbo, visto che il suo contratto scadrà nel 2026.

Lo stesso Dusan Vlahovic, tra l’altro, sembra essere sempre più intenzionato a lasciare la ‘Vecchia Signora’. Anche perché Thiago Motta ormai l’ha designato come vice Kolo Muani, vedi i zero minuti disputati dal serbo contro l’Inter.