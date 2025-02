Allegri alla Roma e Milan avvisato: doppia panchina scartata

Allegri alla Roma e nuova firma in Serie A, c’è l’annuncio che coinvolge anche il gran ritorno: doppia panchina già scartata.

La Roma sta attraversando un periodo cruciale della stagione, caratterizzato da risultati positivi e importanti sfide all’orizzonte. Domenica pomeriggio, i giallorossi hanno ottenuto una vittoria di misura quanto meritata e significativa contro il Parma, continuando la complicata ma necessaria e vitale lotta per l’avvicinamento alle regioni più nobili della classifica, fin qui mai effettivamente navigate da Pellegrini e colleghi, per colpe certamente non imputabili a Ranieri.

Il successo del Tardini ha permesso alla Roma di ottenere la terza vittoria consecutiva in trasferta in Serie A, dimostrando una crescente solidità e determinazione, con l’attenzione che si sposta ora sulla decisiva sfida di ritorno contro il Porto in Europa League. La crucialità di questo momento, senza indurre a distrazioni, non fa passare in secondo piano l’attesa per le possibili e grandi novità che attendono la Roma a partire dalla fine del campionato.

Con l’avvicinarsi dell’estate, si preannunciano, infatti, importanti cambiamenti in quel di Trigoria, a partire dalle decisioni dirigenziali riguardanti la guida tecnica. Claudio Ranieri, attuale allenatore, avrà un ruolo chiave nelle scelte future, contribuendo attivamente alla selezione del suo successore.

Allegri tra Roma e Milan, l’annuncio di Cuomo: “Non andare in Arabia”

Tra i nomi accostati alla panchina giallorossa, non solo in queste ultime settimane, balzano figure di rilievo come Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Vincenzo Montella. Allegri, dopo la conclusione del suo secondo ciclo alla Juventus, rappresenta una delle opzioni più prestigiose.

Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale, era stato più volte accostato alla in quei giorni di interregno successivi all’esonero di Juric. Tra i vari, come raccontatovi in esclusiva, è Montella, attuale ct della Turchia, ad aver visto le sue quotazioni salire recentemente, complice una clausola rescissoria nel suo contratto che potrebbe facilitare un eventuale ritorno in Serie A.

C’è un nome, tra i tanti, che quasi come quello di Carlo Ancelotti, ha saputo però scaldare l’etere romanista, quale quello di Massimiliano Allegri, nel pieno di un anno sabatico dopo la risoluzione consensuale con la Juventus. Sul suo conto si è espresso, durante la trasmissione TiAmoCalciomercato sul canale YouTube di Calciomercato.it, il giornalista Michael Cuomo, inserendo il nome di Allegri in un più generico discorso sul Milan e Conceicao.

Rivolgendosi direttamente ad Allegri, con allusioni poi anche alla Roma, Cuomo ha dichiarato: “Max, non andare in Arabia; abbiamo bisogno di te qui. Vogliamo vedere il tuo stile vincente di misura, perché alla fine contano i risultati e la classifica. Allegri è uno che avrebbe credibilità al Milan, può lavorare con Ibrahimovic perché i grandi professionisti litigano e si ritrovano. Ibra dopo sei mesi ha cambiato anche modo di comunicare, è una persona intelligente. Allegri lo vedrei benissimo al Milan e alla Roma, mentre credo serva di meno all’Inter. Hanno già un ‘Allegri’ in dirigenza”.