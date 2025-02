Roma tradita dal grande ex: accordo saltato e firma tricolore

Per la Roma, prima del ritorno di Europa League contro il Porto, bisogna registrare un tradimento ad opera di un grande ex.

Dopo Udine e Venezia, la Roma di Claudio Ranieri ha vinto un’altra volta in trasferta. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto domenica scorsa allo Stadio Tardini il Parma, innescando così l’esonero di Fabio Pecchia.

Il ko subito dalla Roma, infatti, ha portato ai dirigenti emiliani di compiere l’avvicendamento in panchina tra l’allenatore della promozione e Cristian Chivu. Nel frattempo, però, la squadra giallorossa è già focalizzata per un appuntamento davvero importante per l’intera stagione.

Giovedì prossimo, infatti, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico il Porto per giocare il ritorno del play-off di Europa League. Dopo l’1-1-1 dell’andata, la squadra di Ranieri è obbligata a vincere per staccare il pass per gli ottavi di finale della seconda competizione europea per club. Tuttavia, in attesa del match contro i portoghesi, in casa giallorossa bisogna segnalare un tradimento ad opera di un grande ex.

Roma, Antonello ospite del Marsiglia: accordo sempre più vicino con il club francese

Come riportato dalla redazione ‘fcinternews.1908’, infatti, Alessandro Antonello potrebbe diventare un nuovo dirigente dell’Olympique di Marsiglia di Roberto De Zerbi. L’ex amministratore delegato dell’Inter, tra l’altro, è stato ospite del club francese nell’ultima gara vinta per 5-1 contro il Saint-Etienne.

Alessandro Antonello, dunque, sembra essere sempre più vicino all’Olympique Marsiglia. Ricordiamo che nelle scorse settimane sembrava molto vicino a diventare il nuovo amministratore delegato della Roma. Quest’ultima, dunque è stata tradita da un suo ex giocatore, visto che Benatia è ora il direttore sportivo del team francese.