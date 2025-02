Calciomercato Roma, grande salto anti-Juve: ha fatto fuori Gasperini

Il club giallorosso s’iscrive alla corsa per il talentuoso centrocampista, autore di una prestazione maiuscola nell’ultima uscita europea

Sorprendente. Ma solo fino ad un certo punto. Al netto del clamoroso furto arbitrale subìto nella gara d’andata, e da un po’ di sfortuna sublimata dall’errore dal dischetto di Ademola Lookman con la Dea che già stava sognando una clamorosa rimonta da consegnare ai posteri, il Club Brugge ha eliminato dalla Champions League l’Atalanta meritando sul campo l’accesso agli ottavi di finale della kermesse europea.

La squadra belga, protagonista di un primo tempo da incorniciare al Gewiss Stadium, ha potuto contare sull’abile regia di uno dei calciatori più in vista della sua rosa. Uno che, ironia della sorte, era stato già messo nel mirino dalla stessa Atalanta e che ultimamente aveva scatenato l’interesse di altre due big del nostro calcio.

Come riferito da Calciomercato.it infatti, il centrocampista classe 2002 è finito nell’agenda di Juventus e Napoli. Il club fiammingo, da sempre fucina di grandi talenti approdati poi nelle più grandi big europee, sa benissimo che prima o poi, di fronte magari ad un’offerta irrinunciabile, dovrà privarsi del suo gioiello.

In attesa che il giocatore confermi un’ascesa che pare inarrestabile, al momento servono almeno 20 milioni per strapparlo ai giustizieri dell’Atalanta. Una cifra che anche la Roma di Florent Ghisolfi è disposta a mettere sul piatto per bruciare la concorrenza.

Jashari, la Roma sfida Juve e Napoli: colpo Champions in arrivo

Nazionalità svizzera ma origini macedoni, Ardon Jashari è arrivato in Belgio dal Lucerna per soli 6 milioni di euro nella scorsa estate. Messosi in luce nel Club Brugge anche, se non soprattutto, grazie alle ottime prestazioni fornite in Champions, il ragazzo è un centrocampista moderno, capace di dettare i tempi giocando a due tocchi senza paura di verticalizzazioni improvvise in grado di spaccare in due le difese avversarie.

Il giornalista Francesco Balzani riferisce di un concreto interessamento della Roma per il calciatore, seguito con attenzione anche dalla Juve subito dopo lo scontro diretto tra i bianconeri e i begli nella ‘Phase League‘ della competizione europea.

I giallorossi sanno che già ora Jashari vale almeno il triplo rispetto alla valutazione di mercato ufficializzata col suo precedente trasferimento estivo. Non c’è tempo da perdere se si vuole concretizzare il colpo Champions in vista del prossimo anno.