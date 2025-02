Firma annunciata con la Roma: decisione presa

La Roma giocherà domani sera allo Stadio Olimpico, ma prima in casa giallorossa bisogna registrare una firma annunciata.

Dopo aver battuto domenica scorsa il Parma con il gol su punizione realizzato da Matias Soulé, di fatto, per la Roma è già tempo di scendere di nuovo in campo. I giallorossi, infatti, sono attesi dal play-off di ritorno contro il Porto.

Domani sera, esattamente alle ore 18.45, la Roma cercherà di staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo il risultato di 1-1 del match di andata di una settimana, dunque, gli uomini di Claudio Ranieri hanno l’obbligo di battere il Porto per passare al turno successivo della seconda competizione europea per club.

Ricordiamo che l’Europa League, visto il ritardo in classifica, è quasi sicuramente l’unico mezzo per la Roma per cercare di qualificarsi alla prossima edizione della Champion League. Tuttavia, in attesa della sfida contro il Porto, in casa giallorossa bisogna registrare una firma annunciata.

Roma, sempre più vicino il rinnovo di Alessandro Romano: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘gazzettaregionale.it’, infatti, proseguono positivamente i colloqui tra la Roma ed Alessandro Romano per il rinnovo di quest’ultimo. In un primo momento, secondo alcune indiscrezioni, il prolungamento contrattuale del centrocampista sembrava impossibile, ma ora tutto è cambiato.

Dopo Mattia Mannini, dunque, la Roma sta per chiudere il rinnovo di un altro giocatore della sua Primavera. Alessandro Romano (classe 2006) ,dunque, è pronto a prolungare il proprio rapporto con il club giallorosso.