L’hanno scelto al posto di Paredes: 6 milioni cash

Ormai da settimane in casa Roma non sono affatto passate inosservate le voci riguardanti il futuro di Leandro Paredes: l’ultimo intreccio

Una Roma con Paredes e una Roma senza Paredes. Rivitalizzato dalla cura Ranieri, il regista argentino si sta ritagliando un ruolo sempre più importante all’interno dello scacchiere tattico giallorosso. Imprescindibile punto di riferimento, l’ex Psg e Juventus è una delle colonne portanti di una Roma che si giocherà le sue chances qualificazione nel ritorno della sfida dei play off contro il Porto.

Oltre che per le ottime prestazioni fornite negli ultimi mesi, in un puzzle ancora tutto da completare, Paredes si sta prendendo la scena anche per le tante voci riguardanti il suo futuro. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 che si rinnoverà automaticamente a determinate condizioni, l’argentino continua ad essere accostato con una certa insistenza al Boca Juniors. Ed effettivamente gli ‘Xeneizes’ hanno provato a capire la fattibilità dell’operazione, provando ad effettuare un vero e proprio blitz nel corso del mercato invernale. Alla Roma, però, non sono mai arrivate offerte concrete, sebbene i giallorossi abbiano effettuato dei sondaggi esplorativi con l’entourage di Casemiro per non farsi trovare impreparati. Alla fine, però, le bocce sono rimaste ferme: il Boca non ha forzato la mano e la Roma non ha affondato il colpo per il brasiliano ex Real Madrid.

Calciomercato Roma, dall’Argentina: il Boca Juniors aveva virato su Ascacibar per rinforzare la mediana

E così, nell’attesa di veder schiudere nuovi orizzonti, i gialloblu d’Argentina hanno cominciato a battere altre piste. Prova ne sia quanto rivelato dal centrocampista Santiago Ascacibar – attualmente in forza all’Estudiantes de La Plate – che ai microfoni di TyC Sports ha rivelato di aver avuto dei contatti diretti proprio con il tecnico del Boca, Fernando Gago.

Ascacibar ha infatti chiosato: “Ho parlato con Gago, mi ha detto che cosa voleva, ma le trattative con il Boca non hanno portato a nulla”. Secondo quanto riferito da El Crack Deportivo, una volta memorizzata la richiesta dell’Estudiantes (nell’ordine dei sei milioni di dollari), il Boca avrebbe deciso di tirare i remi in barca per Ascacibar, temporeggiando senza chiudere una trattativa che sembrava poter essere indirizzata piuttosto velocemente. Staremo a vedere quanto questo tipo di intreccio possa ‘ripercuotersi’ anche sulle prossime mosse per Paredes.