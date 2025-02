Osimhen al posto di Vlahovic: hanno detto sì dopo il blitz

Incessanti le voci di mercato sul fenomenale attaccante nigeriano: l’ultima partita ha scatenato un’ondata di commenti sul web

Il graffio della pantera. Il segno indelebile del fuoriclasse che, praticamente da solo, toglie le castagne dal fuoco consentendo alla sua squadra di tenere a debita distanza i rivali cittadini nella corsa al titolo. Non si può che definire devastante l’impatto di Victor Osimhen con la maglia giallorossa del Galatasaray.

L’ex Napoli è l’autentico trascinatore di una squadra che, grazie ai suoi gol, mantiene intatto lo status di grande favorita per la vittoria del campionato nazionale. Il grande momento dell’attaccante africano – da subito molto prolifico con il club di Istanbul – fa da contraltare al difficile periodo attraversato da Dusan Vlahovic, l’attaccante della Juve che, dall’arrivo di Randal Kolo Muani alla Continassa, ha visto il campo davvero col contagocce.

Accostati entrambi al Manchester United nel sempiterno processo di rinnovamento di un club incapace di risollevarsi nonostante l’approdo sulla panchina del tecnico Ruben Amorim – che anzi starebbe facendo anche peggio del predecessore Erik ten Hag – i due attaccanti restano in attesa di capire dove giocheranno nelle prossime stagioni. In tal senso c’è chi una decisione l’avrebbe già presa. Netta. Senza appello. Espressa a chiare lettere sui social e non solo.

Osimhen, il plebiscito corre sul web: i tifosi non hanno dubbi

L’ultima partita giocata e vinta dal Galatasaray contro il Rizespor ha fugato gli ultimi dubbi rimasti sulle preferenze dei sostenitori dei Red Devils su chi debba essere il bomber del futuro in casa United.

Il nigeriano, visionato nella vittoriosa trasferta in Superlig, raccoglie il consenso praticamente unanime della piazza. Gli impietosi paragoni con gli attaccanti rimasti in rosa dopo le partenze di Marcus Rashford, di Anthony e di Jadon Sancho sono sotto gli occhi di tutti. L’ex Napoli ha realizzato, da solo, 19 gol in 24 gare stagionali in tutte le competizioni contro i 12 totali messi a segno dalla coppia Zirkzee-Hojlund.

Anche il raffronto coi numeri del serbo, in proporzione più prolifico in Champions che in Serie A, non lascia spazio a troppe interpretazioni. I tifosi dei Red Devils spingono forte per il trasferimento di Osimhen all’Old Trafford: un’operazione che, data la clausola di 75 milioni appiccicata al cartellino del bomber, lo United vuole assolutamente portare a termine. Con buona pace di chi aveva ipotizzato un trasferimento di Vlahovic in Premier League.