Roma-Porto, big a rischio: decisione last minute

Roma-Porto, decisione last minute di Ranieri: il big rimane in bilico e solamente a poche ore dal match il tecnico deciderà se mandarlo in campo

Alle 11 rifinitura e poi alle 13 conferenza stampa di Ranieri. Vigilia di Europa League per la Roma oggi, che domani in casa contro il Porto si gioca la qualificazione agli ottavi di finale.

Si riparte dall’uno a uno del Do Dragao, un buon risultato, nonostante un arbitraggio un po’ così che ha fatto arrabbiare il tecnico giallorosso che alla fine non le ha mandate a dire al designatore Rosetti. Che ha deciso di mandare Letexier per domani, uno dei migliori in Europa secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, anche se le italiane con lui nell’ultimo periodo non è che abbiano avuto tutta questa fortuna. Ma oltre questo, Ranieri, ha ancora un po’ di dubbi di formazione viste le assenze certe di Saelemaekers e Cristante, entrambi squalificati, ai quali si aggiunge un altro elemento in bilico. Un big.

Roma-Porto, Hummels in bilico: ecco le alternative

Ancora non ha decise se far giocare Hummels che, nelle ultime cinque partite è sceso in campo solamente per 79minuti. Una prestazione negativa, quella in casa del Milan in Coppa, che ha convinto Ranieri a dare qualche giorno di vacanza al giocatore tedesco. Qualche domanda ovviamente arriverà durante la conferenza stampa di stamattina, ne siamo certi, ma siamo altrettanto certi che il tecnico non si sbilancerà più di tanto. Una decisione verrà presa solamente domattina.

E sarà una scelta indubbiamente importante: qualora il tedesco dovesse tornare al centro della difesa allora Mancini e Ndicka andranno a completare il reparto, altrimenti si aprirà un vero e proprio ballottaggio tra Celik, autore del gol all’andata e favorito, e Nelsson, uno dei pochi tre volti nuovi inseriti in lista Uefa. Insomma, il vero dubbio per domani appare dietro. Un nodo che verrà sciolto solamente a poche ore dall’inizio del match. A destra a centrocampo, invece, potrebbe esserci spazio per El Shaarawy.