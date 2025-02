Addio Milan e Roma sbloccata: torna nella capitale

Addio Milan e Roma sbloccata. Sono arrivate le ultime novità in sede di mercato che riguardano rossoneri e giallorossi.

La vigilia della gara di ritorno dei play-off di Europa League che vedrà di fronte Roma e Porto è carica della giusta tensione. Alle 18.45 allo Stadio Olimpico la formazione di Claudio Ranieri giocherà la partita più importante della stagione. Fino a questo momento.

Si parte dell’1-1 dell’andata. Ancora mistero sull’undici che scenderà in campo ma chiunque indosserà la maglia giallorossa dovrà assicurare il 101% dell’impegno. La sfida è delicata ed il Porto è avversario tradizionalmente ostico. Per tutti. Il prosieguo del cammino in Europa League è, però, una priorità per la società giallorossa. Gara equilibrata da prendere con le molle. Eppure, anche a poche ore da una partita da dentro o fuori che potrebbe segnare, in un senso o nell’altro, la stagione giallorossa, si continua a parlare del mercato che verrà. L’estate è lontana soltanto guardando il calendario. Per le società è già in arrivo.

Addio Milan e Roma sbloccata. Tammy Abraham torna a Londra

Di mercato, possibile e probabile, sin parla un po’ ovunque. Anche nella patria del calcio. Dall’Inghilterra, infatti, arrivano novità di mercato che potrebbero coinvolgere direttamente la Roma.

E’ tbrfootball.com che ci mette a conoscenza come il West Ham sia alla ricerca di un attaccante. Evan Ferguson a fine stagione tornerà al Brighton, da dove è arrivato in prestito. Una situazione che spinge il club inglese a cercare un nuovo bomber per il suo attacco. E sembra che le attenzioni del West Ham si concentrino sulla capitale, sponda giallorossa. E’ infatti l’attaccante Tammy Abraham, ora in prestito al Milan ma di proprietà della Roma, l’obiettivo dichiarato. L’arrivo in rossonero di Santiago Gimenez rende improbabile il riscatto dell’attaccante inglese da parte del Milan. La Premier League è pronta a riportare Tammy Abraham in patria. Non solo il West Ham ma anche Newcastle, Nottingham Forest, Fulham, Everton e Leeds non sembrano intenzionate a mollare la presa. La Roma ha acquistato Tammy Abraham dal Chelsea nel 2021 per una somma pari a 34 milioni di sterline.

Avviso ai naviganti. La Roma può cedere Tammy Abraham, ma soltanto al ‘giusto’ prezzo.