Esonero Conceiçao: faccia a faccia fatale con il big

Aria pesante a Milanello dopo la cocente eliminazione in Champions League: il tecnico rompe con un big della rosa rossonera

Più che leccarsi le ferite per la clamorosa e prematura uscita dalla massima competizione europea per club – e pensare che al Milan sarebbe bastato vincere a Zagabria nell’ultima giornata della ‘Phase League‘ per stare comodamente seduto sul divano ad attendere il sorteggio degli ottavi – a Milanello si raccolgono i cocci di una stagione che sta prendendo davvero una brutta piega.

Al netto dell’importante (soprattutto perché ottenuta, e in che modo, contro i rivali cittadini) affermazione nella Supercoppa italiana, il club meneghino ha visto svanire troppo presto uno dei grandi obiettivi stagionali: l’accesso alla fase eliminatoria della Champions League. Vero è che in molti hanno attribuito le maggiori responsabilità del pareggio casalingo contro il Feyenoord alla follia di Theo Hernandez, che ha lasciato la squadra in 10 ad inizio ripresa. E che il tecnico Conceiçao si è assunto in modo molto diretto le colpe della mancata qualificazione, ma l’onestà intellettuale del portoghese (una dote che gli va riconosciuta, come del resto si era fatto prima con Paulo Fonseca) sembra non bastare più.

Già perché oltre a dei risultati troppo altalenanti – il Milan è lontano 5 punti dal quarto posto, quello che garantisce l’accesso alla Champions del prossimo anno – ora stanno venendo a galla enormi problemi con alcuni giocatori. Che, aggravante del caso, sono anche tra quelli migliori come rendimento in campo. Portatori insomma di uno status con cui anche il club deve fare i conti dopo la ‘minaccia’ velata espressa dal titolarissimo proprio dopo Zagabria. Ma andiamo con ordine.

Conceiçao-Pulisic ai ferri corti: “O lui o io”

Il quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola stamane ha riportato il clima che si respira all’interno del centro sportivo del club meneghino. La posizione dell’allenatore lusitano, già pericolante, sarebbe ora messa ancor più in discussione a causa delle conseguenze di un duro faccia a faccia avuto dall’ex giocatore di Parma, Lazio ed Inter con Cristian Pulisic. Ovvero con colui che, con i suoi gol e assist, ha letteralmente tenuto in piedi il Milan nella buona e nella cattiva sorte.

Un’accesa discussione nello spogliatoio in Croazia avrebbe creato una frattura ai limiti dell’insanabile. O forse oltre, visto che l’americano avrebbe chiesto la cessione ad Ibrahimovic qualora la società decidesse di esercitare l’opzione di rinnovo per l’allenatore portoghese. Una presa di posizione davvero clamorosa, quella dell’ex Chelsea, che potrebbe portare a decisioni drastiche – e magari non previste – dalla dirigenza di Via Aldo Rossi.

Altri rumors riferiscono poi di una crescente insoddisfazione manifestata anche da Youssouf Fofana, altro elemento molto importante per lo meno fino a quando il condottiero era Fonseca, che non avrebbe legato col tecnico. Anche in questo caso il rapporto tra i due sarebbe ridotto ai minimi termini.