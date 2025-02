Esonero Thiago Motta: l’hanno già fatto fuori

Dopo l’enorme delusione patita ad Eindhoven, ci si interroga sul futuro di Thiago Motta alla Juve: la decisione è presa

Fuori dall’Europa. Eliminata dalla Champions dopo 120 minuti in cui, obiettivamente, l’avversario è stato superiore. Eppure parliamo di una squadra che appena cinque mesi fa era stata dominata dai bianconeri nella prima partita della ‘Phase League‘ della kermesse continentale.

Eppure parliamo di una Juve che, rivitalizzata da una campagna acquisti invernale sontuosa, avrebbe dovuto passare il turno con una qual certa facilità, al netto che non esistono partite facili in Europa. Una Juve che sembrava aver trovato finalmente la strada giusta, forte di 4 vittorie consecutive tra campionato e Champions e fresca di prestigiosa, e meritata, affermazione contro i rivali di sempre nel posticipo domenicale dell’ultima di Serie A. Macché.

Al Philips Stadium è andata in scena forse la peggior versione della creatura di Thiago Motta, il tecnico ritenuto ormai dalla piazza (tanto dai tifosi quanto dagli addetti ai lavori) il maggiore responsabile di un’eliminazione che costa carissimo anche da un punto di vista strettamente economico. 11 milioni (tanto valeva il passaggio di turno agli ottavi di finale) sono andati in fumo. Non è servito spendere milioni su milioni nel mercato di gennaio per confermare una superiorità nei confronti di un avversario dominato qualche mese fa. Le responsabilità dell’allenatore sono sotto gli occhi di tutti: almeno questa è la sentenza dei social e non solo.

Thiago Motta, i tifosi bianconeri non ne possono più

Dalle scelte sbagliate nella formazione iniziale ai cambi tardivi e – una costante del suo modo di dirigere la squadra, cervellotici – il tecnico oriundo ci ha messo del suo per completare il disastro. Le deficitarie prestazioni di alcuni degli uomini più attesi (Koopmeiners su tutti, ma anche questa non è una novità) hanno fatto il resto. Senza nulla togliere al coraggio e all’intraprendenza del PSV, capace di non scoraggiarsi nemmeno quando Timothy Weah aveva riportato temporaneamente la qualificazione dalle parti di Torino.

Sui social, sulla falsariga di ciò che in tanti mesi era accaduto col suo predecessore Allegri, campeggia oggi un hashtag di tendenza: #Mottaout è il liet motiv degli interventi su X del popolo bianconero, frustrato da una sconfitta che brucia maledettamente e che cambia in modo irreversibile il giudizio della prima annata del mister sulla panchina della Juve.

Se le recenti vittorie avevano allontanato lo spettro di un esonero forse prematuro, la mattina seguente al disastro in terra olandese vede i bookies silenti sulle quote per un prossimo allontanamento di Thiago Motta dalla guida del club. Ora staff tecnico e giocatori non possono assolutamente fallire l’altro obiettivo minimo fissato ad inizio anno: la qualificazione alla prossima Champions attraverso il campionato. Un piazzamento tra le prime 4 è assolutamente obbligatorio per la ‘Vecchia Signora‘. Peccato che a causa delle concomitanti uscite dall’Europa di Milan ed Atalanta, quasi certamente i posti a disposizione dal campionato per la Champions del prossimo anno saranno 4 e non più 5…