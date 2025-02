Nerazzurri ko, rilancio Champions da 30 milioni: Roma-Juve è già finita

La Roma giocherà questa sera contro il Porto, esattamente alle ore 18.45, ma prima bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda anche la Juve.

I play-off del nuovo formato della Champions League, di fatto, sono stati un autentico disastro per il calcio italiano. Basti pensare che tutte e tre le squadre italiane impegnate in questo turno sono uscite.

Il Milan, infatti è stato eliminato dal Feyenoord. Mentre la Juventus, dopo i tempi supplementari, ha detto addio alla Champions League per colpa del PSV Eindhoven.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, invece, ha alzato bandiera bianca dinanzi al Club Brugge. Proprio dalla squadra belga, di fatto, bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda anche la Roma.

Roma, intreccio di mercato con Juve edù Atalanta per Jashari del Club Brugge: i dettagli

Come riportato dal portale ‘juvefc.com’, infatti, la Juventus è sulle tracce di Ardon Jashari del Club Brugge. Il centrocampista svizzero, di fatto, è il protagonista di un intreccio di calciomercato davvero interessante.

Su Jashari, oltre a quello della Juventus, bisogna registrare l’interesse di altre squadre italiane come il Napoli e, per l’appunto, l’Atalanta. Anche la stessa Roma è stata accostata nei giorni scorsi al centrocampista del Club Brugge. Quest’ultimo, però, cederà il proprio giocatore non meno per 30 milioni di euro.