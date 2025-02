Addio Roma e sostituto immediato: ha già firmato coi Friedkin

Tempo di grandi cambiamenti all’interno del club capitolino: in attesa dell’allenatore per il prossimo anno, c’è già una nuova firma

Sul campo, la Roma è oggi chiamata a dare un senso non solo alla sua stagione, ma anche a quella del calcio italiano in Europa. Le clamorose eliminazioni, in serie, di Milan, Atalanta e Juventus dalla Champions League hanno anche di fatto chiuso quasi definitivamente le porte ad un quinto posto utile per la qualificazione alla prestigiosa kermesse continentale del prossimo anno.

La notizia, che solo apparentemente non dovrebbe riguardare la Roma essendo i capitolini ancora distanti ben 9 punti dalla quinta piazza, ha comunque contribuito a smorzare gli entusiasmi di chi credeva ancora nel completamento di una clamorosa rimonta iniziata dopo la caduta a Como. Intanto, si spiffera nei corridoi di Trigoria, bisogna puntare ad un posto che possa garantire come minimo la Conference. O ancor meglio l’Europa League.

Poi, se la classifica dovesse arridere ai giallorossi, si sarebbe anche potuto fare un pensierino all’Europa che conta. Il crollo nel ranking nazionale ha sostanzialmente lasciato ridotte al lumicino le speranze di Ranieri di compiere l’ennesimo miracolo. Resta però la strada maestra: quella di una vittoria nella Coppa sfuggita due anni fa anche ‘grazie’ alla dabbenaggine del Sig. Taylor. Un argomento ancora spinoso, quello arbitrale in Europa, con le recenti polemiche dell’allenatore testaccino – supportato anche dai Friedkin – contro il designatore Rosetti e l’UEFA tutta.

A proposito degli imprenditori americani, un’indiscrezione riportata stamane dal quotidiano ‘Repubblica‘ fa emergere un nuovo cambiamento nell’organigramma del club. Per un volto che lascia ce n’è però un altro, già familiare, pronto a prendere il suo posto.

Rivoluzione Friedkin: per un’Anna che lascia, un’altra che arriva

Il quotidiano, nella sua edizione romana, riferisce di un addio societario che sarebbe ormai prossimo. Si tratta di Anna Rabuano (Chief Financial Officer), che paga la difficile situazione finanziaria della Roma relativamente ai problemi, ancora esistenti, col Fair Play Finanziario.

La mossa dei Friedkin si inserisce in un processo di rinnovamento delle figure societarie già iniziato da tempo. E che a breve potrebbe coinvolgere anche il Ds Florent Ghisolfi, al centro delle critiche per un mercato che è sembrato improvvisato. Con l’atteso annuncio di Alessandro Antonello come nuovo CEO del club (non c’è ancora l’ufficialità ma la collaborazione è stata già definita), il presidente è chiamato anche a sciogliere il nodo del successore di Claudio Ranieri sulla panchina della squadra.

Intanto in luogo di Rabuano, ecco arrivare un’altra Anna: si tratta di Dunkel, già CFO dei Friedkin Group, che in quel di Trigoria troverà anche Ed Shipley, amico fidato di Dan Friedkin e tornato da qualche giorno nel club capitolino.