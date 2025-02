Ribaltone Roma-Milan: ha già rescisso

Nuovo intreccio Roma-Milan: non solo il mercato dei calciatori, ma la catastrofe Champions League costringe i rossoneri alla rivoluzione. E ci finiscono in mezzo i giallorossi

Il nuovo intreccio con il Milan è dietro l’angolo. Non solo quello relativo ad Abraham e Saelemaekers (l’attaccante inglese è cercato anche dall’Aston Villa) ma nel corso dei prossimi mesi, stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, ce ne potrebbe essere un altro.

Andiamo con ordine, però: dentro la Roma in questo momento sono molti sotto osservazione. Uno di questi è anche un dirigente, Ghisolfi, che stando agli spifferi che sono arrivati nel corso delle scorse settimane, non è che abbia convinto del tutto i Friedkin. Il giovane francese, intanto, ha fatto capire di aver sbagliato il mercato della scorsa estate: tra tutti quelli che sono arrivati il solo Koné è rimasto ed ha avuto un buon impatto, oltre Dovbyk ovviamente. Ma quelli sono stati acquisti certi. Gli altri invece, a partire da Le Fée e continuando con Dahl, hanno già fatto le valigie. Quindi qualcosa non è andato.

Nuovo intreccio Roma-Milan: anche Berta nel mirino

E allora ecco che è iniziato anche un possibile toto-nomi per il sostituto. E, tra questi, è spuntato nelle scorse settimane anche il nome di Andrea Berta, dirigente italiano con un passato all’Atletico Madrid. Uno dei migliori su piazza che i Friedkin, si è detto, stavano provando a convincere per un suo ritorno in Italia.

Ma a quanto pare, la catastrofe europea del Milan sta spingendo anche il club rossonero a cambiare e cercare una figura di riferimento dentro i quadri societari. E il quotidiano romano in edicola questa mattina sottolinea come i lombardi, tra gli altri, abbiano messo anche la sua figura tra i papabili per il futuro. Insomma, un nuovo intreccio sull’asse Roma-Milano per un dirigente stavolta. Sperando comunque che il primo lo possa vincere la Roma: vorrebbe dire tenere Saelemakers anche il prossimo anno. E non sarebbe male visto quello che il giocatore sta facendo.